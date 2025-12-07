“อุ้ม-นพรุธพงษ์” โชว์ฟอร์มโหด คว้าดับเบิ้ลโพเดียมฉลองปิดจบฤดูกาลปะทุความมันส์จนสนามแทบลุกเป็นไฟ ARRC

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ประสบความสำเร็จ ส่ง “อุ้ม” นพรุธพงษ์ บุญประเวศ หมายเลข 20 ลุยบิด Honda CBR250RR ใน เอเชีย โปรดักชั่น 250 (AP250) ในเรซที่ 2 สตาร์ตกริดที่ 5 ไล่บี้คู่แข่งแบบไม่มียั้ง สามารถคว้าโพเดียมอันดับ ที่ 2 มาครองได้อย่างสุดมันส์ ในฐานะนักแข่งไวลด์การ์ดที่ลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกในฤดูกาล สร้างปรากฏการณ์จัดหนักทำดับเบิ้ลโพเดียม 2 เรซติดต่อกัน แบบไร้ข้อกังหา พร้อมทีมเมท "เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 สตาร์ตกริดที่ 21 เข้าเส้นชัยในอันดับที่ 5 แซงเดือดนักแข่งระดับหัวกระทิของเอเชีย ตอกย้ำสายเลือดนักแข่งตัวจริงของทีมฮอนด้าอย่างเต็มภาคภูมิ!
โปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 ดวลความเร็วนัดชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ในช่วงบ่าย ต่อด้วย รุ่น SS600 เวลา 15.15 น. และปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่สุด ASB1000 เวลา 16.10 น. ติดตามติดขอบจอผ่านทางถ่ายทอดสด https://www.facebook.com/AsiaRoadRacing
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH