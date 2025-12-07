โต้คลื่นไม่หวั่นคู่แข่งซีเกมส์ปักหลักซ้อมที่ไทยยาวนับเดือน

ผู้จัดการทีมโต้คลื่นไทยไม่หวั่น แม้ชาติอาเซียนปักหลักซ้อมยาวที่หาดจอมเทียน ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน หวังล่าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เต็มที่ กำชับตั้งสมาธิให้ดี ห้ามประมาทเด็ดขาด
ความเคลื่อนไหวทีมวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ โดยกีฬาวินด์เซิร์ฟ จัดชิงชัยวันที่ 12-17 ธันวาคม 2568 (พักการแข่งขัน 1 วัน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2568) ที่หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
นายเอก บุญสวัสดิ์ ผู้จัดการทีมไทย เปิดเผยว่า นักกีฬาจากประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ มาปักหลักฝึกซ้อมที่หาดจอมเทียน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา เนื่องจากช่วงนั้นมาร่วมแข่งขันศึกวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์เอเชีย ประเภทเทคโน 293 และเทคโน 293 พลัส และ ศึก “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนขั่นแนล วินด์เซิร์ฟฟิ่ง แชมเปี้ยนชิพ“ รายการทดสอบสนามซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยมีเพียงสิงคโปร์ทีมเดียวที่ไม่ได้อยู่ยาว เดินทางกลับประเทศไปก่อน และมีกำหนดเดินทางมาประเทศไทย เพื่อร่วมแข่งขันซีเกมส์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2568
”หลายชาติในอาเซียนตั้งเป้าจะคว้าเหรียญทองในซีเกมส์อย่างเต็มที่ แม้ตนจะเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทย แต่ได้กำชับทุกคนให้ตั้งสมาธิในช่วงแข่งขันให้ดี อย่าประมาทเด็ดขาด“
สำหรับกีฬาวินด์เซิร์ฟชิงชัยรวม 4 เหรียญทอง ทีมไทยส่งนักกีฬาลุ้นเหรียญรวม 4 คน ดังนี้ ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไป ชาย ได้แก่ “จ่าเต้ย” จ่าเอก นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์, ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไป หญิง ได้แก่ “พลอย” อธิชา หอมระรื่น, ไอคิวฟอยล์ รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 19 ปี ชาย ได้แก่ “โอโม่” ภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ และ เทคโน รุ่นทั่วไป ชาย ได้แก่ “จ่ายิม” จ่าเอก นาวิน สิงสาท ดีกรีอันดับ 3 ชิงแชมป์โลก และแชมป์เอเชียคนล่าสุด ประเภทเทคโน 293 พลัส รุ่นทั่วไป ขณะที่ ทีมผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย อรัญ หอมระรื่น, ศักดา สกุลแฟง และ ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ตั้งเป้ากวาดทั้งหมด 4 เหรียญทอง โดยครั้งที่แล้วได้มา 2 เหรียญทอง จากการชิงชัย 4 เหรียญทอง