“เถ้าแก่น้อย” อัดฉีด เหรียญทอง 1 ล้านบาท “เบสบอลทีมชาติไทย” กีฬาอาเซียน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดสาหร่ายแปรรูปอันดับ 1 ของไทย เดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศมอบเงินรางวัลอัดฉีดให้กับกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย สำหรับการแข่งขัน มหกรรมกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 33 เพื่อเสริมพลังใจและแรงผลักดันในการทำผลงานให้ดีที่สุด พร้อมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กีฬาเบสบอลได้รับความสนใจมากขึ้นในประเทศไทย ทั้งในด้านการขยายฐานผู้ชมและการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาเห็นคุณค่าของกีฬาชนิดนี้ โดยจะมอบเงินอัดฉีดให้กับ กีฬาเบสบอล ประเภททีมชาย รับเงินจำนวน 1,000,000 บาท สำหรับเหรียญทอง และ รับเงินจำนวน 300,000 บาท สำหรับเหรียญเงิน ในขณะเดียวกันยังมอบเงินให้กับ กีฬาเบสบอล ประเภททีมเบสบอล 5 คน รับเงินจำนวน 300,000 บาท สำหรับเหรียญทอง และ รับเงินจำนวน 150,000 บาท สำหรับเหรียญเงิน เช่นเดียวกัน
นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวนี้ว่า "เถ้าแก่น้อยย้ำความตั้งใจที่จะเคียงข้างวงการกีฬาไทยอย่างจริงจัง ด้วยการสนับสนุนทีมชาติไทยชุดเบสบอลสู้ศึก กีฬาอาเซียนครั้งนี้ เชื่อการร่วมผลักดันจากภาคเอกชนจะเป็นแรงสำคัญที่ช่วยให้ทัพนักกีฬาไทยสามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยม และนำความภาคภูมิใจกลับสู่คนไทยได้ทั่วประเทศ
โดยกีฬาเบสบอลเป็นกีฬาที่เป็นการผสมผสานระหว่าง ความแข็งแกร่งทางกายภาพ และ การตัดสินใจด้านกลยุทธ์อันแยบยลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อม ชิงไหวชิงพริบ ระหว่างฝ่ายรุกและฝ่ายรับ ซึ่งมีความสนุกสนานจากการวางแผนเกม การต่อสู้ของนักกีฬา และการโต้ตอบที่น่าตื่นเต้น พร้อมทั้งสะท้อนพลังของทีมเวิร์ค วินัย และความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์ เถ้าแก่น้อย เป็นอย่างมาก อีกทั้งเรายังเล็งเห็นศักยภาพของนักกีฬาไทยชุดนี้ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและความทุ่มเท จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ทีมสามารถก้าวขึ้นไปอีกระดับบนเวทีนานาชาติ ซึ่งนอกจากการสนับสนุนด้านกำลังใจและทรัพยากรแล้ว เถ้าแก่น้อยยังตั้งเป้าช่วยผลักดันให้กีฬาเบสบอลเป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นในประเทศไทย โดยเชื่อว่าเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์และมีโอกาสพัฒนาได้อีกมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่สามารถต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต
การสนับสนุนครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญของความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีต่อวงการกีฬาไทย ซึ่งอาจกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ไทยก้าวสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ภาพรวมวงการกีฬาไทยกำลังมีความเคลื่อนไหวที่หลากหลายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลายชนิดกีฬากำลังได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ แต่ยังมีบางประเภทที่ต้องการงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และโอกาสในการแสดงศักยภาพอีกมาก หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม ไทยมีโอกาสยกระดับผลงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลได้อย่างแท้จริง” นางสาวอรพัทธ์ กล่าว
นอกจากนี้ เถ้าแก่น้อย มั่นใจว่าศักยภาพวงการกีฬาไทย มีโอกาสก้าวไกลสู่เวทีโลก หากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ โดยมีการพัฒนาที่ถูกทิศทาง ครบวงจร และดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นสู่ทีมชาติ พร้อมทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีการฝึกซ้อมสมัยใหม่และประสบการณ์แข่งขันระดับนานาชาติที่มากขึ้น เพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสามารถต่อยอดศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และยังมีกีฬาอีกหลากหลายชนิด รวมถึงกีฬาที่ไม่ใช่กระแสหลัก ที่มีความสามารถในการเติบโตสูง หากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน ก็จะสามารถพัฒนาให้เป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศในอนาคตได้
ทั้งหมดนี้ เถ้าแก่น้อย มุ่งมั่นที่จะยืนเคียงข้างวงการกีฬาไทย โดยเชื่อว่าการร่วมสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ทีมชาติไทยสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม และนำความภาคภูมิใจกลับสู่คนไทยทั้งประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของเถ้าแก่น้อยได้ที่ Facebook: Taokaenoi Club