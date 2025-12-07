อาดิดาส สร้างนิยามใหม่แห่งการควบคุมเกม เปิดตัวสตั๊ดในตำนาน PREDATOR รุ่นใหม่

อาดิดาส เปิดตัวรองเท้าฟุตบอล Predator รุ่นใหม่ล่าสุด นำเสนอนวัตกรรมที่ต่อยอดพัฒนาดีเอ็นเอของตระกูลรองเท้าฟุตบอลระดับตำนานด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อการแข่งขันฟุตบอลในยุคปัจจุบันที่ตัดสินการแข่งขันด้วยการคอนโทรลเกม
รองเท้าฟุตบอล Predator รุ่นใหม่มีโครงสร้างแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบาและออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์รูปแบบการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ โดยมีการนำ POWERSPINE แผ่นรองเท้าที่มีน้ำหนักเบาและรองรับรูปเท้าได้ทั้งหมด พร้อมเสริมความมั่นคงที่บริเวณกลางเท้าเพื่อให้เสริมพลังให้ผู้สวมใส่สามารถเตะลูกบอลได้แรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเสริมด้วยหน้าผ้า NANOSTRIKE+ ที่พัฒนาตัวรองเท้าขึ้นมาใหม่ที่มีลักษณะเป็นผ้าตาข่าย ซึ่งผสมผสานคุณสมบัติต่างๆ ทั้งความนุ่ม น้ำหนักเบา และการยึดเกาะ อีกทั้งยังมีการทอตัวรองเท้าเป็นชิ้นเดียวกันโดยปราศจากรอยต่อ เพื่อเสริมความกระชับและช่วยให้การเตะลูกบอลได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากนี้ รองเท้าฟุตบอล Predator ยังมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น STRIKEFRAME+ พื้นรองเท้าที่มีการปรับการจัดวางของปุ่มสตั๊ดเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะและหมุนตัวได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งส่งผลให้ผู้สวมใส่สามารถยิงประตูได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงลิ้นพับที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตระกูลรองเท้ารุ่นนี้ (FOLD-OVER TONGUE) ที่มีพื้นผิวที่เรียบเนียนสำหรับการยิงประตูในทุกจังหวะ และวัสดุผ้าตาข่าย (BREATHABLE MESH) ช่วยเพิ่มความรู้สึกสบายที่บริเวณกลางเท้า รวมถึง PRIMEKNIT COLLAR ที่ล็อกกระชับแบบปรับตามรูปเท้า เพื่อการรองรับที่มั่นคงและยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหว
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่อาดิดาสนำกลับมาใช้ในรองเท้าฟุตบอล Predator รุ่นใหม่ก็คือ การใช้สีเทาสุดคลาสสิก (Gunmetal) ที่เคยใช้ในการออกแบบรองเท้าในตระกูลนี้มาแล้วเมื่อปี 2003 ซึ่งในการเปิดตัวรองเท้าฟุตบอล Predator รุ่นใหม่นี้ก็ถือเป็นการสานต่อตำนานของตระกูลรองเท้าไปพร้อมๆ กับแสดงวิสัยทัศน์แห่งอนาคตอย่างชัดเจน ตัวรองเท้ามีการตกแต่งด้วยแถบสามเส้นสีเงิน (Metallic Silver) และเสริมจุดต่างๆ ด้วยสีแดงเข้ม (Infrared) ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ Predator ทั้งในแง่ของการออกแบบที่เป็นเลิศและประสิทธิภาพในการใช้งานระดับสูงสุด
โธมัส เมซ รองประธานฝ่ายออกแบบของอาดิดาส กล่าวว่า "DNA ของ Predator คือการคอนโทรล เราได้สร้างสรรค์รองเท้าฟุตบอล Predator รุ่นใหม่ ด้วยการพัฒนา DNA ของรองเท้าให้เหมาะสมกับนักฟุตบอลสมัยใหม่ จึงได้ออกมาเป็นรองเท้าฟุตบอลที่มีน้ำหนักเบาขึ้น เฉียบคมยิ่งขึ้น และมีความแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังได้พัฒนาคุณสมบัติรอบด้านเพื่อให้นักฟุตบอลสามารถสร้างเกมและจบสกอร์ในจังหวะตัดสินเกมได้อย่างเหนือชั้น"
รองเท้าฟุตบอล Predator รุ่นใหม่ พร้อมประเดิมสนามแข่งขัน และสวมใส่โดยนักฟุตบอลชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น จู๊ด เบลลิงแฮม, ไอตานา บอนมาติ, เปดรี, เทรนต์ อเล็กซานเดอร์ อาร์โนลด์ และ อเลสเซีย รุสโซ และวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในราคา 10,500 บาท ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE @adidasthailand และ ร้านอาริ ฟุตบอล
