“ทัพนักบิดไทยยามาฮ่า” ฟอร์มโหด!! ศึก “เอเชีย โร้ดฯ” โฮมเรซ “ตี” ซิวที่ 2 จี้จ่าฝูงเหลือ 3 แต้ม “ไอเดีย” ผงาดโพเดียม

ทัพนักบิด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม โชว์ฟอร์มร้อนแรง พาเหรดขึ้นโพเดียมเรซแรก ในศึกสองล้อชิงแชมป์เอเชียสนามสุดท้ายที่ บุรีรัมย์ โดย “ตี” อนุภาพ ซามูล บู๊สุดมันส์คว้าอันดับ 2 ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ไล่บี้จ่าฝูงเหลือ 3 แต้ม ลุ้นแชมป์เอเชียเรซสุดท้ายในบ้านเกิดวันอาทิตย์นี้ ขณะ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ผงาดโพเดียมอันดับ 2 ในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี หลังจบเรซสุดมันส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
การแข่งขัน เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2025 สนามสุดท้าย ดวลความเร็วเรซแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ท่ามกลางการติดตามของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วทั้งเอเชีย
ไฮไลต์ในสุดสัปดาห์นี้อยู่ที่การลุ้นแชมป์ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี โดยก่อนแข่ง "ตี" อนุภาพ ซามูล นักบิดมากประสบการณ์ชาวไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม รั้งอันดับ 3 ตามจ่าฝูงอยู่ 21 คะแนน ยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ซึ่งเจ้าตัวได้ออกสตาร์ตจากกริดที่ 2 ส่วนตำแหน่งโพลเป็นของ "แสตมป์" อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ แชมป์เอเชีย 2 สมัยจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี ซึ่งลงบิดด้วยสิทธิ์ไวด์การ์ด
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 12 รอบสนาม โดย “ตี-อนุภาพ” ต่อสู้ในกลุ่มหน้าได้อย่างสุดมันส์ สลับขึ้นมานำได้หลายครั้ง ก่อนจะบิดรถแข่ง YZF-R6 คู่ใจหมายเลข 500 เข้าป้ายอันดับ 2 ด้วยเวลา 20 นาที 6.295 วินาที ตามหลังผู้ชนะอย่าง “แสตมป์-อภิวัฒน์” เพียง 0.266 วินาทีเท่านั้น ส่วนอันดับ 3 เป็นของ อัลดี้ มาเฮ็นดร้า นักบิดอินโดนีเซียดีกรีแชมป์โลก เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต 300 ซีซี จาก ยามาฮ่า เรซซิ่ง อินโดนีเซีย ตามหลัง 0.589 วินาที
ภายหลังจบเรซแรกในวันเสาร์ สถานการณ์ลุ้นแชมป์ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี กลับมาเข้าทาง “ตี-อนุภาพ” โดยสามารถทำแต้มไล่จี้เข้าไปหาจ่าฝูงเหลือเพียง 3 คะแนนเท่านั้น ต้องตัดสินกันในเรซสุดท้ายวันอาทิตย์นี้
ด้านเกมรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่นักบิดดาวรุ่งจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น โดย “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ เจ้าของรถแข่ง YZF-R3 หมายเลข 39 ออกสตาร์ตจากโพล ก่อนจะบิดเข้าป้ายอันดับ 2 ด้วยเวลา 18 นาที 53.074 วินาที ตามหลังผู้ชนะเพียง 0.606 วินาทีเท่านั้น
ขณะที่ "กัส" ธีรนัย ทับทิม ดาวรุ่งจาก ยามาฮ่า วิทย์ ชลบุรี ลงแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวด์การ์ดในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ เป็นครั้งแรก แต่โชว์ฟอร์มและความนิ่งเกินตัว ไล่บี้ในกลุ่มหน้าจนมีลุ้นโพเดียม แต่น่าเสียดายที่โดนคู่แข่งล้มและเบียดพาออกนอกแทร็กในโค้ง 12 ของรอบสุดท้าย ขณะที่รั้งอันดับ 2 แต่เจ้าตัวยังนำรถแข่งเข้าเส้นชัยในอันดับ 15 ตามหลัง 10.103 วินาที คว้าแต้มได้สำเร็จ
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2025 สนามสุดท้าย จะวลความเร็วเรซสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เริ่มต้นด้วยรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี เวลา 14.25 น. ต่อด้วย ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เวลา 15.15 น. ถ่ายทอดสดทาง เฟซบุ๊ก และ ยูทูป Asia Road Racing Championship