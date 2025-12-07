xs
xsm
sm
md
lg

“ทัพนักบิดไทยยามาฮ่า” ฟอร์มโหด!! ศึก “เอเชีย โร้ดฯ” โฮมเรซ “ตี” ซิวที่ 2 จี้จ่าฝูงเหลือ 3 แต้ม “ไอเดีย” ผงาดโพเดียม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตี อนุภาพ ซามูล เข้าป้ายอันดับ 2 ด้วยเวลา 20 นาที 6.295 วินาที ตามหลังผู้ชนะอย่าง “แสตมป์ อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ เพียง 0.266 วินาที
ทัพนักบิด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม โชว์ฟอร์มร้อนแรง พาเหรดขึ้นโพเดียมเรซแรก ในศึกสองล้อชิงแชมป์เอเชียสนามสุดท้ายที่ บุรีรัมย์ โดย “ตี” อนุภาพ ซามูล บู๊สุดมันส์คว้าอันดับ 2 ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ไล่บี้จ่าฝูงเหลือ 3 แต้ม ลุ้นแชมป์เอเชียเรซสุดท้ายในบ้านเกิดวันอาทิตย์นี้ ขณะ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ผงาดโพเดียมอันดับ 2 ในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี หลังจบเรซสุดมันส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

การแข่งขัน เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2025 สนามสุดท้าย ดวลความเร็วเรซแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ท่ามกลางการติดตามของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วทั้งเอเชีย

ไฮไลต์ในสุดสัปดาห์นี้อยู่ที่การลุ้นแชมป์ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี โดยก่อนแข่ง "ตี" อนุภาพ ซามูล นักบิดมากประสบการณ์ชาวไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม รั้งอันดับ 3 ตามจ่าฝูงอยู่ 21 คะแนน ยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ซึ่งเจ้าตัวได้ออกสตาร์ตจากกริดที่ 2 ส่วนตำแหน่งโพลเป็นของ "แสตมป์" อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ แชมป์เอเชีย 2 สมัยจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี ซึ่งลงบิดด้วยสิทธิ์ไวด์การ์ด

เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 12 รอบสนาม โดย “ตี-อนุภาพ” ต่อสู้ในกลุ่มหน้าได้อย่างสุดมันส์ สลับขึ้นมานำได้หลายครั้ง ก่อนจะบิดรถแข่ง YZF-R6 คู่ใจหมายเลข 500 เข้าป้ายอันดับ 2 ด้วยเวลา 20 นาที 6.295 วินาที ตามหลังผู้ชนะอย่าง “แสตมป์-อภิวัฒน์” เพียง 0.266 วินาทีเท่านั้น ส่วนอันดับ 3 เป็นของ อัลดี้ มาเฮ็นดร้า นักบิดอินโดนีเซียดีกรีแชมป์โลก เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต 300 ซีซี จาก ยามาฮ่า เรซซิ่ง อินโดนีเซีย ตามหลัง 0.589 วินาที

ภายหลังจบเรซแรกในวันเสาร์ สถานการณ์ลุ้นแชมป์ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี กลับมาเข้าทาง “ตี-อนุภาพ” โดยสามารถทำแต้มไล่จี้เข้าไปหาจ่าฝูงเหลือเพียง 3 คะแนนเท่านั้น ต้องตัดสินกันในเรซสุดท้ายวันอาทิตย์นี้

ด้านเกมรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่นักบิดดาวรุ่งจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น โดย “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ เจ้าของรถแข่ง YZF-R3 หมายเลข 39 ออกสตาร์ตจากโพล ก่อนจะบิดเข้าป้ายอันดับ 2 ด้วยเวลา 18 นาที 53.074 วินาที ตามหลังผู้ชนะเพียง 0.606 วินาทีเท่านั้น

ขณะที่ "กัส" ธีรนัย ทับทิม ดาวรุ่งจาก ยามาฮ่า วิทย์ ชลบุรี ลงแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวด์การ์ดในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ เป็นครั้งแรก แต่โชว์ฟอร์มและความนิ่งเกินตัว ไล่บี้ในกลุ่มหน้าจนมีลุ้นโพเดียม แต่น่าเสียดายที่โดนคู่แข่งล้มและเบียดพาออกนอกแทร็กในโค้ง 12 ของรอบสุดท้าย ขณะที่รั้งอันดับ 2 แต่เจ้าตัวยังนำรถแข่งเข้าเส้นชัยในอันดับ 15 ตามหลัง 10.103 วินาที คว้าแต้มได้สำเร็จ

ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2025 สนามสุดท้าย จะวลความเร็วเรซสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เริ่มต้นด้วยรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี เวลา 14.25 น. ต่อด้วย ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เวลา 15.15 น. ถ่ายทอดสดทาง เฟซบุ๊ก และ ยูทูป Asia Road Racing Championship

ตี อนุภาพ ซามูล รถแข่ง YZF-R6 คู่ใจหมายเลข 500

ตี อนุภาพ ซามูล สังกัด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม

“ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ เจ้าของรถแข่ง YZF-R3 หมายเลข 39

“ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ขึ้นโพเดี้ยม

“ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ หมายเลข 39 กับ กัส ธีรนัย ทับทิม หมายเลข 36

กัส ธีรนัย ทับทิม ดาวรุ่งจาก ยามาฮ่า วิทย์ ชลบุรี หมายเลข 36

ทัพนักบิดไทยยามาฮ่า กัส ธีรนัย ทับทิม, ตี อนุภาพ ซามูล และ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ
“ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ เจ้าของรถแข่ง YZF-R3 หมายเลข 39
“ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ขึ้นโพเดี้ยม
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น