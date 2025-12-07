"ฮาร์เดน" ขึ้นอันดับ 10 แต้มสูงสุด "วูล์ฟส" เฉือนท้ายเกม

มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส เอาชนะ แอลเอ คลิปเปอร์ส หวุดหวิด 109-106 ด้วยลูกยิง 3 คะแนนแซงนำของ นาซ หรีด เหลือ 13 วินาทีสุดท้าย ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามทาร์เก็ต เซ็นเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม ตามเวลาไทย
เกมนี้ เจเดน แม็คแดเนียลส์ เหมา 27 แต้ม รวม 2 ลูกโทษ ช่วย มินเนโซตา รักษาความได้เปรียบเหลือ 4.8 วินาที จูเลียส แรนเดิล บวกเพิ่ม 24 แต้ม และ หรีด ส่อง 19 แต้ม โดยยิง 3 คะแนนเข้าเป้า 5 จาก 8 ลูก
ทิมเบอร์วูล์ฟส (ชนะ 15 แพ้ 8) ยืดสถิติชนะ 5 เกมรวดสูงสุดเฉพาะซีซันนี้ ขณะที่ คลิปเปอร์ส (ชนะ 6 แพ้ 18) แพ้ 7 จาก 8 เกม
เจมส์ ฮาร์เดน การ์ดตัวเก๋า แบก คลิปเปอร์ส 34 แต้ม รวม 28,303 แต้มตลอดอาชีพ ขยับขึ้นอันดับ 10 สกอร์สูงสุดตลอดกาล แทน คาร์เมโล แอนโธนี 28,289 แต้ม โดยพลาดลูกยิง 3 คะแนนเพื่อตีเสมอวินาทีสุดท้าย คาไว เลียวนาร์ด เสริมอีก 20 แต้ม และ อิวิกา ซูแบช ช่วยไป 15 แต้ม 13 รีบาวน์ด
ทิมเบอร์วูล์ฟส ลงสนามด้วยสถิติยิง 3 คะแนนแม่นสุดอันดับ 4 ของลีก 38.7 เปอร์เซ็นต์ แต่ส่องเข้าเป้าแค่ 2 จาก 10 ลูก (20 เปอร์เซ็นต์) ก่อนพักครึ่ง
โมเมนตัมเปลี่ยนช่วงครึ่งหลัง ด้วยลูกยิง 3 คะแนนของ แม็คแดเนียลส์ ปลุก มินเนโซตา คัมแบ็กจากตามหลัง 18 แต้ม จบเกมทั้งทีมยิง 3 คะแนนเข้าเป้า 11 จาก 25 ลูก (คิดเป็น 44 เปอร์เซ็นต์)
ผลคู่อื่นๆ
นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ แพ้ บรูกลิน เน็ตส์ 101-119
แอตแลนตา ฮอว์กส ชนะ วอชิงตัน วิซาร์ดส 131-116
โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส ชนะ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 99-94
มิลวอกี บัคส์ แพ้ ดีทรอยต์ พิสตันส์ 112-124
ซาคราเมนโต คิงส์ ชนะ ไมอามี ฮีต 127-111
ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ แพ้ ดัลลัส มาเวอริกส์ 109-122