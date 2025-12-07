ประชุมหัวหน้านักกีฬาซีเกมส์ ไร้เงากัมพูชาร่วม สนามแบดมินตันพบปัญหาหลังคารั่ว

"บิ๊กต้อม" ธนาไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ชุดทำศึกซีเกมส์ 2025 ร่วมประชุมหัวหน้านักกีฬากับ 10 ชาติ เน้นย้ำห่วงพิธีเปิดการขนย้ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าสนาม บรูไนนำทัพแรก ประเทศไทยปิดท้าย ส่วนการแก้ไขปัญหาสนามแข่งขันและสถานที่ต่างๆเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์หลังวันที่ 9 ธ.ค.เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 08.00 น.ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิ่ง ศรีนครินทร์ มีการประชุมคณะหัวหน้านักกีฬาทั้ง 11 ประเทศ โดยประเทศไทยมี นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมประชุมกับทางคณะกรรมจัดการแข่งขัน โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง จึงแล้วเสร็จ
นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมวันนี้ขาดเพียงแค่ชาติกัมพูชา ที่ยังเดินทางมาไม่ถึง ซึ่งการประชุมหัวหน้านักกีฬาทุกขาติจะมีขึ้นวันเว้นวันเพื่อแจ้งและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทีอะไรกันบ้างเพื่อแก้ไข้ต่อไป ส่วนใหญ่ในวันนี้จะพูดคุยเรื่องของพิธีเปิดกาแข่งขันกีซีเกมส์ ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ เพื่อเป็นการเตรียมระบบทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุด ในเรื่องของเลซองประจำแต่ละชาติวันนี้ก็เริ่มทำงานกันอย่างสมบูรณ์ ขั้นตอนพิธีการรับส่งนักกีฬาแต่ละชาติต้องขึ้นรถบัสที่ทางเจ้าภาพเตรียมไว้ให้ ซึ่งวันนั้นจะมีขบวนเสด็จด้วยกลัวปัญเรื่องชองรถติดจะเกิดขึ้น เพราะจะมีกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมจะเดินทางมาพร้อมเพียงกัน
นายธนา ไชยประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของชาติทีจะเดินขบวนพาเหรดลงสู่สนามพิธีเปิดได้แจ้งใก้แต่ละชาติส่งผู้เข้าร่วมพาเหรดประมาณ 200 คนส่วนประเทศไทยนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดประมาณ 400-500 คน โดยชาติบรูไนจะเดินเข้าสนามเป็นชาติแรก แบะประเทศไทยเข้าเป็นขบวนสุดท้าย
"สำหรับในส่วนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนการแข่งขันซีเกมส์นั้น นายธนา ไชยประสิทธิ์ เผยว่า ในนามหัวหน้านักกีฬาไทยก็รับทราบหลายเรื่องโดยเฉพาะสนามแข่งขันก็ยังมีปัญหาบ้างแต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างจะจบสิ้นหลังเปิดวันที่ 9 ธ.ค.เป็นที่เรียบร้อย สนามอย่างเปตองทางฝ่ายจัดก็เร่งแก้ไขพูดคุยกับทางสถานที่แล้ว สนามแบดมินตันฝนตกลงมาเพิ่งทราบมีรอยรั่วทางสมาคมโดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกํล ก็เร่งแก้ปัญหาเองเพื่อให้ปัญหาจบเร็วที่สุด ซึ่งตนเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขและซีเกมส์ครั้งนี้น่าจะแข่งจบด้วยความสมบูรณ์อย่างแน่นอน