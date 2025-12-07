xs
ประชุมหัวหน้านักกีฬาซีเกมส์ ไร้เงากัมพูชาร่วม สนามแบดมินตันพบปัญหาหลังคารั่ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"บิ๊กต้อม" ธนา​ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ชุดทำศึกซีเกมส์ 2025​ ร่วมประชุมหัวหน้านักกีฬากับ​ 10 ชาติ​ เน้นย้ำห่วงพิธีเปิดการขนย้ายนักกีฬา​และเจ้าหน้าที่เข้าสนาม​ บรูไนนำทัพแรก​ ประเทศไทยปิดท้าย​ ส่วนการแก้ไขปัญหาสนามแข่งขันและสถานที่ต่างๆเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์หลังวันที่​ 9​ ธ.ค.เป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันที่​ 7​ ธันวาคม​ 2568 เวลา​ 08.00 น.ณ​ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิ่ง​ ศรี​นครินทร์​ มีการประชุมคณะหัวหน้านักกีฬาทั้ง​ 11​ ประเทศ​ โดยประเทศไทยมี​ นายธนา​ ไชยประสิทธิ์​ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมประชุมกับทางคณะกรรมจัดการแข่งขัน​ โดยใช้เวลาประชุมประมาณ​ 2 ชั่วโมง จึงแล้วเสร็จ

นายธนา​ ไชยประสิทธิ์​ หัวหน้า​คณะ​นักกีฬา​ไทย​ เปิดเผยว่า​ ในการประชุมวันนี้ขาดเพียงแค่​ชาติกัมพูชา ที่ยังเดินทางมาไม่ถึง ซึ่งการประชุมหัวหน้านักกีฬาทุกขาติจะมีขึ้นวันเว้นวันเพื่อแจ้งและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทีอะไรกันบ้างเพื่อแก้ไข้ต่อไป​ ส่วนใหญ่ในวันนี้จะพูดคุยเรื่องของพิธีเปิดกาแข่งขันกีซีเกมส์​ ในวันที่​ 9​ ธ.ค.นี้​ เพื่อเป็นการเตรียมระบบทุกอย่างให้สมบูรณ์​แบบที่สุด​ ในเรื่องของเลซองประจำแต่ละชาติวันนี้ก็เริ่มทำงานกันอย่างสมบูรณ์​ ขั้นตอนพิธีการรับส่งนักกีฬาแต่ละชาติต้องขึ้นรถบัสที่ทางเจ้าภาพเตรียมไว้ให้​ ซึ่งวันนั้นจะมีขบวนเสด็จด้วยกลัวปัญเรื่องชองรถติดจะเกิดขึ้น​ เพราะจะมีกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมจะเดินทางมาพร้อมเพียงกัน

นายธนา​ ไชย​ประสิทธิ์​ กล่าวเพิ่มเติมว่า​ ในส่วนของชาติทีจะเดินขบวนพาเหรดลงสู่สนามพิธีเปิดได้แจ้งใก้แต่ละชาติส่งผู้เข้าร่วมพาเหรดประมาณ​ 200 คน​ส่วนประเทศ​ไทยนักกีฬา​เข้าร่วมพิธีเปิดประมาณ​ 400-500​ คน​ โดยชาติบรูไนจะเดินเข้าสนามเป็นชาติแรก​ แบะประเทศไทย​เข้าเป็นขบวนสุดท้าย

"สำหรับในส่วนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนการแข่งขันซีเกมส์นั้น​ นายธนา​ ไชยประสิทธิ์​ เผยว่า​ ในนามหัวหน้านักกีฬาไทยก็รับทราบหลายเรื่องโดยเฉพาะสนามแข่งขันก็ยังมีปัญหา​บ้างแต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างจะจบสิ้นหลังเปิดวันที่​ 9​ ธ.ค.เป็นที่เรียบร้อย​ สนามอย่างเปตองทางฝ่ายจัดก็เร่งแก้ไขพูดคุยกับทางสถานที่แล้ว​ สนามแบดมินตันฝนตกลงมาเพิ่งทราบมีรอยรั่วทางสมาคมโดยคุณหญิงปัทมา​ ลีสวัสดิ์ตระกํล​ ก็เร่งแก้ปัญหา​เองเพื่อให้ปัญหาจบเร็วที่สุด​ ซึ่งตนเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขและซีเกมส์ครั้งนี้น่าจะแข่งจบด้วยความสมบูรณ์​อย่างแน่นอน
