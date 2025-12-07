"ซาลาห์" แตกหัก "สล็อต" เปรยอำลา "เดอะ ค็อป" จบเกมไบรท์ตันฯ

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ดาวยิงความหวัง เปรยอาจรับใช้ ลิเวอร์พูล เกมสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว และตกเป็นแพะรับบาปของสโมสร และ อาร์เน สล็อต กุนซือ
กองหน้าชาวอียิปต์ เป็นสำรองไม่ถูกใช้งาน หลังจบเกมพรีเมียร์ ลีก เสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด อย่างดุเดือด 3-3 ที่สนามเอลแลนด์ โรด คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา (6 ธ.ค.) โดยถูก อาโอ ทานากะ ศูนย์หน้าชาวญี่ปุ่น ยิงแบ่งแต้มนาที 90+6
ซาลาห์ วัย 33 ปี ให้สัมภาษณ์ทิ้งระเบิดเกี่ยวกับสถานการณ์ของตน หลังถูกจับนั่งสำรอง 3 เกมติดต่อกัน "ผมแทบไม่อยากเชื่อเลยว่า ผมนั่งอยู่ข้างสนามตลอด 90 นาที นี่เป็นครั้งที่ 3 และน่าจะเป็นครั้งแรกของอาชีพ"
"ผมผิดหวังมาก ผมทำทุกอย่างเพื่อสโมสรแห่งนี้มากมายเหลือเกินตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะซีซันที่แล้ว ดูเหมือนว่าผมถูกโยนความผิด นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึก"
"คนบางคนต้องการให้ผมรับผิดทั้งหมด สโมสรให้สัญญากับผมหลายข้อช่วงซัมเมอร์ ตอนนี้ผมอยู่บนม้านั่งสำรอง ดังนั้นผมสามารถบอกได้ว่าพวกเขาผิดสัญญา"
"ผมเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ สล็อต ตอนนี้เราไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ เลย ผมไม่รู้ว่าทำไม มันดูเหมือนว่าใครบางคนไม่ต้องการผม"
"ผมติดต่อพ่อ-แม่ แล้วบอกให้พวกเขามาดูเกมกับ ไบรท์ตันฯ มันไม่มีปัญหาว่าผมจะได้เล่นหรือไม่ ผมแค่จะบอกลาแฟนๆ ที่แอนฟิลด์ ก่อนเริ่มแอฟริกัน คัพ ออฟ เนชันส์ เพราะผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อผมอยู่ระหว่างภารกิจทีมชาติ"
"สำหรับผมถือว่ายอมรับไม่ได้ หากผมอยู่ที่ไหนสักแห่ง ทุกๆ สโมสรย่อมปกป้องนักเตะ ตอนนี้มันคือการกล่าวหา โม เพราะเขาเป็นปัญหาของทีม ผมไม่คิดว่าตัวเองเป็นปัญหาเลย"
"ผมไม่สู้เพื่อตำแหน่งของผมทุกวัน เพราะผมได้รับการันตีแล้ว ผมไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าสโมสรหรือสิ่งอื่นใด แต่ผมได้มันมาแล้ว"