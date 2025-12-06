PUMA เปิดตัว 5 ชุดเหย้าชาติยุโรป ใส่ลุยศึก เวิลด์ คัพ 2026

สำหรับนักกีฬาและแฟนบอล การได้สวมใส่ชุดแข่งขันในสีประจำชาติ คือความรู้สึกอันทรงคุณค่าที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้ เสื้อชุดเหย้ารุ่นล่าสุดของทีมชาติ โปรตุเกส ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก ไอซ์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อถ่ายทอดตัวตน เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของแต่ละชาติอย่างงดงามสมศักดิ์ศรี ดีไซน์ใหม่มุ่งยกระดับพลังแห่งเกมฟุตบอลบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พร้อมส่งต่อข้อความสำคัญว่า ไม่ว่าคุณจะลงสนามที่ใด ทุกเกมคือการเล่น “ด้วยรักและศรัทธาต่อสัญลักษณ์บนอกเสื้อ”
โดยล่าสุดทีมชาติโปรตุเกสได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 แล้ว ซึ่งทำผลงานผ่านรอบคัดเลือกโซนยุโรป ได้แชมป์กลุ่ม F สำหรับเสื้อชุดเหย้านี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพลังแห่งมหาสมุทร และความมุ่งมั่นของนักเตะที่พร้อมส่งแรงสั่นสะเทือนบนเวทีโลก โดดเด่นด้วยโทนสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ ผสานลวดลายคลื่นและเส้นสายสีเขียวที่สะท้อนถึงรากเหง้าแห่งท้องทะเล และจิตวิญญาณอันกล้าหาญของชาวโปรตุเกส ดีไซน์นี้เปรียบเสมือนถ้อยคำแทนหัวใจของผู้ที่เกิดมาเพื่อออกสำรวจโลกและเล่นฟุตบอลด้วยรักแท้ หรือ “ด้วยความรักที่มีต่อเสื้อทีมอย่างแท้จริง”
เสื้อชุดเหย้าของทีมชาติออสเตรียถ่ายทอดความรู้สึก “อยู่บ้าน” อย่างแท้จริง ผ่านดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของประเทศ ชุดนี้สะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทีมและแฟนบอล ที่พร้อมก้าวไปสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันบนเวทีกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ตัวเสื้อโดดเด่นด้วยโทนสีแดงสดบนลำตัว ตัดกับแขนและช่วงไหล่สีดำอย่างลงตัว เสริมรายละเอียดขอบแขนเสื้อสีแดงที่ประณีต ให้ลุคที่ทั้งคลาสสิกและร่วมสมัยในเวลาเดียวกัน บริเวณหน้าอกประดับด้วยตราสัญลักษณ์ทีมชาติออสเตรียและโลโก้ PUMA สีขาวอย่างสง่างาม สร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง เปี่ยมพลัง และเป็นเอกลักษณ์ของชุดแข่งขันรุ่นนี้อย่างแท้จริง โดยชุดแข่งขันนี้จะถูกสวมใส่ในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 หลังทีมชาติออสเตรียทำผลงานผ่านรอบคัดเลือกโซนยุโรป คว้าแชมป์กลุ่ม H
เสื้อชุดเหย้าทีมชาติสาธารณรัฐเช็กถูกออกแบบขึ้นเพื่อสดุดีเหล่าวีรบุรุษแห่งปี 1996 ทีมประวัติศาสตร์ที่เคยสร้างแรงบันดาลใจให้แฟนฟุตบอลทั่วโลก สีแดงของชุดแข่งถ่ายทอดพลังและอัตลักษณ์ของ “สิงห์สองหาง” อันทรงเกียรติ ขณะที่ดีเทลลวดลายสีเงินช่วยเพิ่มความโดดเด่น ทันสมัย และเสริมภาพลักษณ์ที่สง่างามและแข็งแกร่ง ดีไซน์ทั้งหมดจึงเปรียบเสมือนการถ่ายทอด ความกล้าหาญ ความสามัคคี และความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทีมชุดประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงในความทรงจำของแฟนบอลมาจนถึงวันนี้
เสื้อชุดเหย้าทีมชาติไอซ์แลนด์ถ่ายทอดพลังดิบจากภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตั้งแต่พลังความร้อนแรงจากภูเขาไฟ ไปจนถึงความแข็งแกร่งเยือกเย็นดุจผืนน้ำแข็ง ดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจจากธารน้ำแข็ง การปะทุของภูเขาไฟ และจิตวิญญาณแห่งทีมเวิร์กที่พร้อมลุกโชนอีกครั้งบนเวทีโลก โทน สีน้ำเงินสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ เสริมลุคทันสมัยเฉียบคม สะท้อนความกล้าแกร่งดิบแท้ ไม่ต่างจากตัวตนของประเทศไอซ์แลนด์เอง
ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 แล้ว เพราะเป็นแชมป์กลุ่ม B ในรอบคัดเลือก โซนยุโรป โดยเสื้อชุดเหย้านี้มาพร้อมดีไซน์ที่สะท้อนความมั่นใจเต็มเปี่ยม ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเดินทางอันล้ำสมัยของประเทศ ผสานงานออกแบบที่พิถีพิถันและเปี่ยมเอกลักษณ์แบบสวิส สู่ชุดแข่งสีแดงแห่งสหพันธ์ (Helvetic Red) ที่ถ่ายทอดความสมดุลระหว่าง “วินัย” และ “อิสระ” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทีมที่มุ่งสร้างผลงานระดับโลกบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตัวเสื้อโดดเด่นด้วยโทนสีแดงสวิสอันเป็นเอกลักษณ์ เพิ่มลูกเล่นด้วยลวดลายโทนเดียวกันที่เคลื่อนไหวอย่างละเอียดอ่อน ช่วยเติมมิติและความพลิ้วไหวให้พื้นผิวอย่างมีชั้นเชิง เสริมด้วยแถบสีขาวด้านข้างและดีเทลสีขาวรอบตัวที่ช่วยขับให้ภาพรวมดูเฉียบคมยิ่งขึ้น เป็นการผสานอัตลักษณ์ความเป็นชาติและงานดีไซน์สุดล้ำได้อย่างลงตัว
เสื้อชุดเหย้าโฉมใหม่มีให้เลือก 2 รุ่น ได้แก่ Authentic และ Replica
- รุ่น Authentic ซึ่งเป็นเสื้อที่นักกีฬาใช้สวมใส่ลงสนามจริง ผลิตจากผ้า ULTRAWEAVE เทคโนโลยีเฉพาะของ PUMA ที่ออกแบบมาเพื่อลดน้ำหนักและลดแรงเสียดทาน ช่วยให้นักกีฬาระดับอีลีทเคลื่อนไหวได้คล่องตัวและทำผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
- รุ่น Replica ซึ่งออกแบบสำหรับแฟนบอล มาพร้อมดีไซน์เดียวกับรุ่นนักกีฬา ได้ปรับทรงให้สวมใส่สบายยิ่งขึ้น เหมาะทั้งในวันแข่งขันและการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ทั้งสองรุ่นยังมาพร้อมเทคโนโลยี PUMA’s dryCELL ที่ช่วยระบายเหงื่อและความชื้น ทำให้รู้สึกแห้งสบายตลอดการสวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นในสนามแข่งขันหรือบนอัฒจันทร์
เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืนของ PUMA เสื้อแข่งแบบ Replica (เสื้อสำหรับแฟนบอล) ได้รับการผลิตภายใต้โครงการ RE:FIBRE ซึ่งมุ่งพัฒนากระบวนการรีไซเคิลเศษผ้าและเส้นใยที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาเป็นวัสดุใหม่โดยไม่ลดทอนคุณภาพ เนื้อผ้าประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลและโพลีเอสเตอร์ใช้แล้วอย่างน้อย 95% ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ PUMA ในการพัฒนาเสื้อฟุตบอลด้วยแนวคิดการผลิตแบบหมุนเวียน และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
เสื้อชุดเหย้าทีมชาติยุโรปภายใต้แบรนด์ PUMA วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน PUMA, ARI Football, Supersports และ SoccerGate รวมถึงค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วโลก
ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม: www.instagram.com/pumathailand
#puma #pumathailand #worldcup2026