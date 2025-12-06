"ไอเดีย" ท็อปฟอร์ม!! กดเวลาเร็วสุดรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น "ตี" รองจ่าฝูงลุ้นแชมป์โฮมเรซ "เอเชียโร้ด" สนามสุดท้าย

ทัพนักบิด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ฟอร์มกระฉูดวันแรกศึกสองล้อชิงแชมป์เอเชียสนามสุดท้าย โดย "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ ควบรถแข่ง YZF-R3 คู่ใจรั้งจ่าฝูง เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ขณะพี่ใหญ่ "ตี" อนุภาพ ซามูล กดคันเร่ง รถแข่ง YZF-R6 รั้งรองจ่าฝูง ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี บี้หัวแถวแค่ 0.038 วินาที มีลุ้นคว้าชัยโฮมเรซสุดสัปดาห์นี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2025 สนามสุดท้าย มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคมนี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยล่าสุดผ่านการซ้อม 3 ครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
สถานการณ์ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ซึ่งอยู่ภายใต้การลุ้นแชมป์อย่างเข้มข้น โดยนักบิดชาวไทยอย่าง "ตี" อนุภาพ ซามูล เจ้าของรถแข่ง YZF-R6 หมายเลข 500 จาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม รั้งอันดับ 3 บนตารางคะแนนสะสม มีทั้งสิ้น 131 คะแนน ยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ ตามหลังจ่าฝูงอยู่ 21 คะแนน
โดยในวันแรก "ตี-อนุภาพ" และทีมงาน ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ทำงานอย่างหนักกับการเซ็ตติ้งรถแข่งหลากหลายรูปแบบ สร้างความเร็วได้ดีรั้งจ่าฝูงการซ้อมครั้งที่ 1 และ 2 ก่อนจะจบวันแรกเมื่อรวมผลซ้อมทั้ง 3 ครั้งด้วยอันดับ 2 เวลาต่อรอบ 1 นาที 39.625 วินาที ตามหลังหัวแถวเพียง 0.038 วินาทีเท่านั้น
ส่วนในรุ่นเอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งเลือดใหม่ของทีมเจ้าของรถแข่ง YZF-R3 หมายเลข 39 ยกระดับความเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง จบการซ้อมรวม 3 ครั้งในวันแรกด้วยอันดับ 1 เวลาต่อรอบ 1 นาที 51.039 วินาที สร้างโอกาสลุ้นคว้าชัยชนะโฮมเรซอย่างเต็มตัว
ขณะเดียวกัน ยามาฮ่า ได้มอบโอกาสทองให้กับ "กัส" ธีรนัย ทับทิม นักบิดดาวรุ่งจาก ยามาฮ่า วิทย์ ชลบุรี ลงแข่งขันด้วยสิทธิไวลด์การ์ด และเจ้าตัวก็ทำงานในวันแรกได้อย่างยอดเยี่ยม จบการรวมซ้อม 3 ครั้งด้วยอันดับ 3 เวลาต่อรอบ 1 นาที 51.374 วินาที ตามหลังจ่าฝูงเพียง 0.335 วินาทีเท่านั้น
ทั้งนี้ 3 นักบิดยามาฮ่า มีคิวจับเวลารอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในช่วงสายวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคมนี้ ก่อนจะดวลความเร็วเรซแรกในบ่ายของวันเดียวกัน และชิงชัยเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคมนี้ ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก และยูทูบ Asia Road Racing Championship
