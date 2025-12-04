ซูเปอร์สปอร์ตช่วยฟื้นฟูน้ำท่วมมอบเสื้อผ้ารองเท้ามูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท

ซูเปอร์สปอร์ตร่วมกับพันธมิตรผนึกกำลังส่งน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ มอบเสื้อผ้าและรองเท้าแบรนด์กีฬามูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท
ซูเปอร์สปอร์ต (Supersports) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลังกับพันธมิตรแบรนด์กีฬาชั้นนำระดับโลก อาทิ Under Armour, Puma Thailand, adidas Thailand และ K-Swiss ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่โดยรอบ ด้วยการมอบเสื้อผ้าผู้ใหญ่ เสื้อผ้าเด็กเล็ก และรองเท้า มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูในช่วงเวลาวิกฤตนี้
การส่งมอบสิ่งของทั้งหมดผ่านการจัดเตรียมและคัดแยกก่อนกระจายไปยังกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ต้องการจริง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่ขาดแคลนเสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลด
วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวเสริมว่า “ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซูเปอร์สปอร์ตพร้อมเป็นกำลังใจและส่งมอบสิ่งจำเป็นให้พี่น้องภาคใต้ ให้กลับมามีพลังในการเริ่มต้นใหม่ เราขอขอบคุณพันธมิตรแบรนด์กีฬาทุกแบรนด์ที่ร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ และเราเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังจากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน จะช่วยให้พี่น้องชาวใต้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ Supersports จะยังคงยืนเคียงข้างและพร้อมสนับสนุนการฟื้นฟูในระยะต่อไปอย่างเต็มที่”