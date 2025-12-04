"นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ" ร่วมงานฟุตบอลกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 อย่างคับคั่ง

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดการแข่งขัน "ฟุตบอลกระชับสัมพันธ์ น้องพี่บัญชีจุฬาฯ ครั้งที่ 3" เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ณ สนาม Windmill Football Club โดยมีเหล่านิสิตเก่าจากหลากหลายรุ่นเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายอมรเทพ ทวีพานิชย์ กรรมการสมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ และนายปรัชญาทวี ตรีปัญญา ผู้ริเริ่มโครงการและผู้จัดการโครงการ ร่วมดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก KPMG Thailand และ PwC Thailand
การแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 5 ทีม ประกอบด้วย ทีมนิสิตเก่า MBA จุฬา, ทีมนิสิตเก่าบัญชีจุฬา ซีเนียร์, ทีมนิสิตเก่าบัญชีจุฬา จูเนียร์, ทีม CBS Alumni A และทีม CBS Alumni B โดยการแข่งขันตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความมิตรไมตรีและความสนุกสนาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีและความผูกพันอันแน่นแฟ้นของชาวบัญชีจุฬาฯ ที่สำเร็จการศึกษามาจากหลากหลายรุ่น
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นการสานต่อกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการวางรากฐานสำหรับการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในอนาคต