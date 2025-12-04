xs
ม.แม่โจ้ จับมือ สควอช เปิดศูนย์ฯภาคเหนือรองรับปัญญาชนเกมส์ปีหน้า

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายอัครินทร์ หิรัญพฤกษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยฯ และรองประธานสหพันธ์กีฬาสควอชแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพัฒนากีฬาสควอชในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ที่คอร์ทสควอช ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.68

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาสควอชในประเทศไทย, สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา, ผลักดันนักกีฬาสควอชสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ซึ่งภายใต้ MOU นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะจัดตั้ง ศูนย์กีฬาสควอชภาคเหนือ พร้อมปรับปรุงคอร์ทสควอชให้ได้มาตรฐาน จำนวน 4 คอร์ท เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาสควอชที่ถูกบรรจุเป็นชนิดกีฬาหนึ่งในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 “อินทนิลเกมส์ 2026” ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 9-19 ม.ค.69
