“ยามาฮ่าร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ส่งต่อความห่วงใยผ่านสภากาชาดไทย สะท้อนแบรนด์ที่ “อยู่เคียงข้างสังคม” อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ “ยามาฮ่าร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ด้วยการส่งมอบเครื่องอุปโภค–บริโภคผ่านทางสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2568 ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ยามาฮ่าที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและไม่ทอดทิ้งสังคมในยามเกิดวิกฤต
นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด, นายจิรภัทร สายเพชร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาด และส่งเสริมการตลาด พร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์สาย Biker ชั้นนำ ได้แก่ จอห์น อริยะพงษ์ – จอห์น ไรเดอร์, แพร ทวินันท์ และ เบนซ์ อัครกิตติ์ – เบนซ์เรซซิ่ง ร่วมส่งมอบอาหาร สิ่งของจำเป็น และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่สภากาชาดไทย ในโครงการ “ยามาฮ่าร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ร่วมรับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม 2568
การช่วยเหลือครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ ไทยยามาฮ่า–อินฟลูเอนเซอร์–สื่อมวลชน–ลูกค้า ซึ่งเป็นพลังสำคัญใน “Yamaha Society” ที่ช่วยกันเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น โดยไทยยามาฮ่ารับบทเป็นตัวกลางประสานงานกับสภากาชาดไทยเพื่อส่งมอบสิ่งของไปยังผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ปีนี้ ไทยยามาฮ่าได้เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างรอบด้าน ทั้งการส่งมอบอาหารผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบก, การจัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายร้านผู้จำหน่าย 23 ร้าน ให้บริการตรวจเช็ก และซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟรีในพื้นที่ 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการส่งทีมผู้ชำนาญการดูแลเครื่องยนต์เรือยามาฮ่าและ YAMAHA WAVERUNNER ให้กับทีมอาสา และทีมกู้ภัย เพื่อให้ทุกภารกิจช่วยเหลือดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ไทยยามาฮ่าขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ผู้ประสบภัยทุกครอบครัวก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน พร้อมยืนยันพันธสัญญาในฐานะแบรนด์ที่พร้อม “อยู่เคียงข้างทุกชุมชนในทุกสถานการณ์”
#ยามาฮ่าร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
#น้ำท่วมหาดใหญ่ #น้ำท่วม2568 #Saveหาดใหญ่
#ยามาฮ่า #เร่งชีวิตให้เร้าใจ
#Yamaha #RevsyourHeart