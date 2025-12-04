AIS PLAY ยิงสดศึกเอล กลาซิโกเมืองไทย "เมืองทอง" ดวลเดือด "ชลบุรี"

ฟุตบอลไทยลีก 1 "บีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง" ลงสนามแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง โดย AIS PLAY ยังคงเอาใจคอบอลไทย ยิงสดจากขอบสนามให้ทุกคนได้ชมกันแบบฟรีๆ เหมือนเดิม
โปรแกรมเข้าสู่สัปดาห์ที่ 14 ลงทำการแข่งขันครบ 8 คู่ ไฮไลท์สำคัญเป็นการดวลกันระหว่างอดีต 2 มหาอำนาจแห่งวงการฟุตบอลไทยในยุคก่อน อย่าง "เมืองทอง" ยูไนเต็ด ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ "ฉลามชล" ชลบุรี เอฟซี แข่งขันวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. PLAY SPORTS1 ถ่ายทอดสด
เริ่มจากเจ้าถิ่น เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่ปัจจุบันยังไม่มีเฮดโค้ชคนใหม่ โดยให้ อุทัย บุญเหมาะ รักษาการณ์ชั่วคราว โดยฟอร์มการเล่นของพวกเขาก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครในลีก 9 เกมติด และแพ้มา 3 นัดรวด ก่อนจะปลดล็อกคว้าชัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการบุกไปเอาชนะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-0 ทั้งที่เหลือผู้เล่น 10 คน ปัจจุบันรั้งอันดับ 12 มี 13 แต้ม
สภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ แม้ ทรงวุฒิ ใครครวญ แนวรับตัวเก่ง จะโดนไล่ออกจากสนามในแมตช์ก่อน แต่เป็นการโดนเหลืองสองใบ จึงยังไม่ถูกแบน และพร้อมลงเล่นได้ ส่วนแนวรุกจะไม่มี คคนะ คำยก ที่ไปช่วยทีมชาติไทยในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ส่วนตัวหลักคนอื่นอยู่กันพร้อมหน้า นำโดย สเตฟาน ซอนคอฟ, เนลสัน ออร์จิ, เมลวิน ลอเรนเซน, สรวิทย์ พานทอง, กษิดิ์เดช เวทยาวงศ์
ทางฝั่ง ชลบุรี เอฟซี ภายใต้การคุมทีมของ "โค้ชอ้น" รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค วันนี้จะได้พา "ฉลามชล" ดวลกับทีมเก่าของตัวเอง โดยฟอร์มการเล่นนับตั้งแต่มาคุมทีมยังไม่สู้ดี แพ้รวด 2 แมตช์ ให้กับ สุโขทัย เอฟซี และระยอง เอฟซี ในฐานะทีมเยือน และเกมนี้ก็ต้องออกไปเยือนคู่แข่งอีกหนึ่งนัด ปัจจุบันพวกเขารั้งอันดับ 13 มี 11 แต้ม
สภาพทีมในเกมนี้ ไม่มีปัญหาผู้เล่นติดโทษแบน หรือบาดเจ็บ ตัวหลักอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา นำโดย ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว เพลย์เมคเกอร์ตัวเก่ง โจนาธาน โบลินกิ, เกร็ก ฮูลา, อูเคอร์ ฟาน ลิงเกน 3 แนวรุกต่างชาติ ส่วน ฮอร์เก เฟลิเป, สันติภาพ จันทร์หง่อม, เจฟเฟอร์สัน ทาบินาส พร้อมประจำการในเกมรับ