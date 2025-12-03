พีพีทีวี ยิงสด! ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ลุ้นไทยคว้าเหรียญทองตลอดทัวร์นาเมนต์ 3 ธ.ค.นี้ ประเดิมฟุตบอลชาย ลาว ดวล เวียดนาม เวลา 16.00 น.

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 พร้อมถ่ายทอดสด! ความยิ่งใหญ่ของมหกรรมการแข่งขันกีฬา “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33” (SEA Games 2025) แบบเต็มอิ่มตลอดทัวร์นาเมนต์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 ณ กรุงเทพฯ และ ชลบุรี
พีพีทีวีขอเชิญชวนชาวไทยร่วมชม ร่วมเชียร์ และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการลงชิงชัยกับตัวแทนนักกีฬาจากทั่วภูมิภาคในรายการสุดยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้ พร้อมรับชมความยิ่งใหญ่ พิธีเปิด วันที่ 9 ธันวาคม นี้ เวลา 18.30 น. และปิดซีเกมส์
แฟน ๆ คอกีฬาทุกประเภทสามารถรับชมการแข่งขันได้อย่างเต็มอิ่ม จุใจ ลุ้นให้ไทยเป็นเจ้าเหรียญทอง ครอบคลุมทุกชนิดกีฬา ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, แบดมินตัน, มวยสากลสมัครเล่น, เทควันโด รวมถึงกีฬาอื่น ๆ ที่ทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมลงสนามลุ้นเหรียญรางวัลในทุกวัน ผ่านการถ่ายทอดสดด้วยความคมชัดระดับ HD ทางหน้าจอพีพีทีวี ช่อง 36
นอกจากนี้ พีพีทีวียังเตรียมรายงานผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ พร้อมเสิร์ฟไฮไลต์เด็ด และบรรยากาศสุดคึกคักจากทุกสนาม เพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญของการชิงชัยในการแข่งขันซีเกมส์ 2025
ประเดิมความมันส์วันแรกกับโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 3 ธันวาคม นี้ เวลา 16.00 น. ลาว พบ เวียดนาม
ต่อด้วยศึกฟุตบอลหญิงรอบแรก วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 18.30 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย
วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 18.00 น. ฟุตบอลชาย เมียนมา พบ ฟิลิปปินส์
วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 16.00 น. ฟุตบอลหญิง สิงคโปร์ ดวล อินโดนีเซีย
วันที่ 8 ธันวาคม เวลา 16.00 น. ฟุตบอลหญิง มาเลเซีย พบ เมียนมา
และวันที่ 11 ธันวาคม เวลา 19.00 น. ฟุตบอลชาย ไทย พบ ติมอร์-เลสเต
โดยยังมีโปรแกรมคู่สำคัญอื่น ๆ ให้ติดตามกันต่อเนื่องตลอดทัวร์นาเมนต์
แฟน ๆ สามารถร่วมลุ้นและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการสู้ศึกซีเกมส์ 2025 ชมสดผ่านทางหน้าจอ PPTV HD 36 พร้อมทั้งไม่พลาดทุกโปรแกรมการแข่งขัน ด้วยการเกาะติดความเคลื่อนไหวในทุกช่วงข่าวกีฬาของสถานี รวมถึงรับชมอัปเดต และไฮไลต์เด็ดได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของพีพีทีวี ทั้ง Facebook, TikTok, YouTube : PPTVHD36 และ PPTV Sports