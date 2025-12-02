เจ็ตสกีเวิลด์คัพตัดสินแชมป์ 17-21 ธ.ค. ที่หาดจอมเทียน คาดเงินสะพัด 680 ล.

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ, ดร.ชลันดา ชอบจิตร ผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.), ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, นายทวีเดช ทองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน “การบินไทย เจ็ตสกี เวิลด์คัพ” ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.หัวหมาก เมื่อวันที่ 2ธันวาคมที่ผ่านมา
พล.ต.อ.เดชณรงคเปิดเผยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน้นให้โครงการนี้เป็นต้นแบบทัวร์นาเมนต์กีฬาไทย ที่ขยายส่วนหัวพีระมิดกีฬาอาชีพเป็นตัวอย่างของการยกระดับพัฒนากีฬาชาติไทยไปอยู่จุดสูงสุดของระบบนิเวศน์กีฬา เป็นองค์กรกีฬาอาชีพโลกสำเร็จ ซึ่งมีประโยชน์ต่อประเทศไทยมากมาย เป็นส่วนต่อยอดจากกีฬามวลชนและกีฬาเป็นเลิศที่ภาครัฐให้การสนับสนุนมาโดยตลอด สำหรับการแข่งขันรายการใหญ่สุดท้ายของปี จะแข่งขันที่หาดจอมเทียน เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคมนี้ สร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 680 ล้านบาท เชื่อมั่นว่า WGP#1 พร้อมขยายตัวเป็นมหกรรมกีฬาโลกที่ยิ่งใหญ่ไปปักธงชาติไทย 10-20 สนามทั่วโลกได้ อีกทั้งสามารถพัฒนาคอนเทนต์ที่มีผู้ชมทั่วโลกกว่า 400 ล้านคน ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ และเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของวงการกีฬาไทย
ดร.สุวรรณากล่าวว่า นโยบายของโอลิมปิคนั้น แม้จะมุ่งไปที่กีฬาสมัครเล่น แต่ได้เห็นโอกาสว่า ทัวร์นาเมนต์กีฬาเจ็ตสกีไทย WGP#1 ทำหน้าที่เปิดมุมมองการสร้างทัวร์นาเม้นท์กีฬาอาชีพของคนไทยออกไปสู่ตลาดโลกได้อย่างยอดเยี่ยม จุดนี้เป็นประเด็นที่ควรให้การสนับสนุนโดยเฉพาะในช่องทางของทัวร์นาเม้นท์กีฬาอาชีพ ยังค่อนข้างเปิดกว้าง ในการสร้างโอกาสทางกีฬาในซีกโลกตะวันออกให้สามารถแข่งขันกับแบรนด์ทัวร์นาเมนต์กีฬาซีกโลกตะวันตกอย่างเท่าเทียมกัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
นายทวีเดชกล่าวว่า สถิติปีที่ผ่านมา ผู้เข้าชมทัวร์นาเมนต์นี้ 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นคนไทย ส่วนอีก 70 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวต่างชาติ มาจาก 61 ประเทศทั่วโลก ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่า เจ็ตสกีเวิลด์คัพ เป็นสินค้าการท่องเที่ยวด้านกีฬาที่มีศักยภาพสูงในตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในปีหน้าจะมีการขยายสนามเก็บคะแนนชิงแมป์โบก จาก 5 เป็น 8 สนาม ใน 5 ทวีปทั่วโลกทำให้เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ไทยสร้างให้มีบทบาทในตลาดโลกอย่างแท้จริง
ด้านนางอรมนกล่าวว่า WGP#1 เป็นหนึ่งตัวอย่างในการพัฒนารูปแบบธุรกิจกีฬาที่ใช้แผนกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ซึ่งการยกระดับผู้ประกอบการด้านกีฬาของไทยให้ขึ้นไประดับโลกจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างดี เพราะทรัพย์สินทางปัญญาคือหัวใจของรายได้สำหรับธุรกิจนี้ ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่า เป็นโอกาสดีที่จะร่วมจัดงาน “Thai GP-IP Global Ascent” ในแนวคิด “มอเตอร์สปอร์ตไทย สู่ระดับโลกด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาในวงการกีฬา มีการจัดแสดงที่น่าสนใจ ในงาน WGP#1 เวิลด์คัพ 17-21 ธันวาคมนี้ด้วย อยากฝากว่า ทรัพย์สินทางปัญญาอาจดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าคนไทยที่มีความฝันจะเติบโตบนตลาดโลกแบบ WGP#1 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ต้องวางแผนอย่างดีและเป็นเรื่องที่สำคัญมาก