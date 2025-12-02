"เงือกเนย" พร้อมป้องกันแชมป์ซีเกมส์ ย้ำ! เก็บตัวมาดีแต่ไม่ประมาทคู่แข่ง

ทัพว่ายน้ำไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ได้ลงซ้อมเป็นวันที่ 2 ที่สระว่ายน้ำ กกท.ซึ่งจะเป็นสถานที่แข่งขันจริงในศึกซีเกมส์ โดย "โค้ชตึก" นายธนวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาดูการฝึกซ้อมของเงือกฉลามไทย
โดย "เงือกเนย" กมนชนก ขวัญเมือง แชมป์เก่าเดี่ยวผสม 400 ม.หญิงซีเกมส์ 2023 เปิดเผยถึงความพร้อมว่า ผ่านมาได้ไปเก็บตัวต่างประเทศที่ฝรั่งเศสกับไต้หวัน ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่ฝึกระบบหาใจได้ดีเพราะเป็นที่สูง สำหรับซีเกมส์ครั้งนี้ก็รู้สึกกดดันที่จะต้องป้องกันแชมป์เดี่ยวผสม 400 ม.ให้ได้ แต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าทำให้เต็มที่ที่สุด และสนุกกับการว่ายน้ำ พยายามไม่เครียด แต่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของตัวเอง
"เงือกเนย" ยังเผยต่อว่า ส่วนปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่ลงแข่งว่ายน้ำมาราธอน ระยะ 10 กม.ในศึกซีเกมส์ แต่ก็รู้สึกมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีเนื่องจากที่ผ่านมาตนได้แชมป์เอเชียมาแล้ว ก็คิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามจะไม่ประมาททีมเวียดนาม ส่วนสระว่ายน้ำ กกท.ที่รีโนเวทใหม่ก็มีสภาพที่สวยงาม ถ้าแฟนๆกีฬาเข้ามาเชียร์เยอะๆ ก็จะทำให้นักกีฬาว่ายน้ำไทยมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น และสัญญาว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุด นอกจากนี้ด้วยความที่ตนเป็นสายมูอยู่แล้วก็ได้ไปบนไว้ที่พระพิฆเนศและศาลพระตรีที่เซนทรัลเวิลด์ว่าถ้าได้เหรียญรางวัลซีเกมส์จะถวายตุ๊กตาช้างมูลค่าตัวละ 1,200 บาท ตามจำนวนเหรียญที่ทำได้
"ส่วนชื่อจริงนั้นก่อนหน้านี้ใช้คำว่า กมลชน แล้วผลงานไม่ดี แถมมีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงการผ่าตัดใหญ่ที่มดลูก ทำให้ได้มีการแก้เคล็ดในช่วงปี 2020 โดยเปลี่ยนตัวสะกดจาก "กมลชนก" เป็น "กมนชนก" ซึ่งปรากฎว่าฟื้นตัวกลับมาเร็ว แล้วยังมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆได้แชมป์ซีเกมส์ 2023 ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดที่เรียกความมั่นใจให้กับตัวเอง" กมนชนก กล่าว
นอกจากนี้ยังมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ กกท. ที่มีการเปิดเผยราคาออกมา ซึ่ง "โค้ชตึก" ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า ในเรื่องของราคาต่างๆนั้นไม่ได้อยู่ในความดูแลของสมาคมกีฬาทางน้ำฯ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆก็พอทราบว่าเป็นของที่ทันสมัยที่สุด แต่เรื่องราคาเป็นเรื่องระหว่าง กกท. กับ ผู้รับเหมา ซึ่งราคาก็มีหลายราคา แต่ที่ตรวจเช็กคืออุปกรณ์ทั้งหมดทางสหพันธ์โลกรับรองทุกอย่าง แต่ถ้าให้ฟันธงว่าถูกหรือแพง ก็ไม่สามารถตอบได้
"แน่นอนว่างบประมาณทุกบาทมาจาก กกท. เพียงแต่สมาคมมีความต้องการว่าอยากได้สระที่ใช้แข่งขัน ทาง กกท.ก็ไปหาผู้รับเหมาทำ ส่วนสมาคมก็ดูเรื่องความกว้างความยาวให้ได้มาตรฐานแค่นั้นเอง ส่วนโครงสร้างรูปแบบอะไรต่างๆที่ให้ดูทันสมัยเป็นส่วนของ กกท." โค้ชตึก กล่าว