PUMA เปิดตัวสตั๊ด FUTURE 9 ค้นหาจังหวะที่ใช่และปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์บนสนามหญ้า

แบรนด์กีฬาระดับโลก PUMA เปิดตัว FUTURE 9 Unleashed รุ่นล่าสุดของ FUTURE ที่พัฒนาขึ้นเพื่อความกระชับ การสัมผัส และความคล่องตัวสูงสุด รองเท้าฟุตบอลเจเนอเรชันใหม่รุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้สร้างเกมที่นิยามรูปแบบการเล่นใหม่และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกสิ่งอื่นสามารถสอนได้ แต่ความคิดสร้างสรรค์นั่นขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง
สีสันจัดจ้านสุด และเทคโนโลยีที่ทรงพลัง รุ่น FUTURE 9 Unleashed ถูกเห็นบนเท้าของนักเตะคนดังอย่าง เนย์มาร์ จูเนียร์, แซนดี้ บัลติมอร์, มอร์แกน โรเจอร์ส, แจ็ค กรีลิช และอเล็กซ์ กรีนวูด ซึ่งตอนนี้ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว
หัวใจสำคัญของ FUTURE 9 คืออัปเปอร์ FUZIONFIT ที่ได้รับการอัปเกรดและออกแบบใหม่ให้ปรับรับรูปเท้าได้เหมือนผิวหนังชั้นที่สอง ระบบใหม่นี้ผสานซับในเนื้อนุ่ม ผ้าถักแบบหลายพื้นผิว Fuzionpods และแผงเสริมแรง PWRTAPE มอบความกระชับแน่นหนา พร้อมเปิดอิสระเต็มที่ในการสร้างสรรค์เกม
เพื่อยกระดับสัมผัสบอลและความแม่นยำ PUMA เพิ่มจุดยึดเกาะ 3D ที่ออกแบบเฉพาะจุดเสริมด้วย GripControl Pro ให้การควบคุมที่เหนือกว่าในทุกจังหวะเกมรุกทั้งเลี้ยงฝ่าแนวรับ จ่ายบอลทะลุช่อง หรือยิงแบบตั้งใจส่งให้เข้าเป้า
ส่วนล่างของเท้าเป็นพื้น FLEXGILITY ที่ช่วยปลดปล่อยความคล่องตัวระดับท็อปด้วยชุดปุ่มสตั๊ดแบบใหม่และแผ่นพื้นแบบความหนาแน่น 2 ระดับ ที่ออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนไหว 360 องศา ทำให้ผู้เล่นคิดและขยับได้เร็วกว่าเดิมจนกองหลังเดาไม่ถูก
FUTURE 9 ยังมีเวอร์ชันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้หญิง มาพร้อมเทคโนโลยี FUTURE ครบชุดในทรงที่สร้างมาสำหรับสรีระเท้าผู้หญิงโดยเฉพาะ มอบทั้งความสบาย ความกระชับ และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่นหญิงที่กำลังกำหนดนิยามใหม่ของเกมฟุตบอล ให้ผู้เล่นได้สร้างความแตกต่าง
“กับ FUTURE 9 เรามุ่งสร้างรองเท้าที่ไม่ใช่แค่ตามทันผู้เล่นที่สร้างเกมในสนามแข่ง แต่ปลดล็อกศักยภาพของพวกเขา” Viktor Fitler, Teamhead Product Line Management Teamsport Footwear กล่าว “ความคิดสร้างสรรค์ในฟุตบอลเป็นสัญชาตญาณ คาดเดาไม่ได้ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นทุกองค์ประกอบของรองเท้าคู่นี้ถูกออกแบบให้เคลื่อนไหวไปตามจินตนาการของผู้เล่น”
“ส่วนบน FUZIONFIT ใหม่ปรับเข้ากับเท้าเหมือนผิวหนังชั้นที่สอง จุดยึดเกาะ 3D ทำให้ทุกสัมผัสเฉียบคมขึ้น และพื้น FLEXGILITY ให้ผู้เล่นเปลี่ยนทิศทางได้อย่างอิสระแบบไร้ลังเล เราทำงานร่วมกับผู้เล่นระดับโลกเพื่อออกแบบรองเท้าที่ตอบสนองพวกเขาได้จริง ทุกองค์ประกอบตั้งแต่ความกระชับแบบปรับได้ ไปจนถึงโซนยึดเกาะเพื่อความแม่นยำ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นมั่นใจ กล้าลุย กล้าเสี่ยง และแสดงสไตล์ของตัวเองอย่างเต็มที่”
FUTURE Flow House งานสร้างสรรค์ของแคมเปญครั้งนี้เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ของฟุตบอลล้วนๆ ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าฟุตบอลยุคนี้ถูกครอบงำด้วยอัลกอริทึม ข้อมูล และความคาดเดาได้ Flow House จึงท้าทายกระแสนั้นด้วยการเชิดชูการกลับมาของนักเตะผู้มากความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่นี้มีไว้เพื่อให้ผู้เล่นกลับมาหาจังหวะของตัวเอง กล้าเสี่ยง กล้าแสดงออก และดึงสัญชาตญาณกลับมาเติมความสนุกและความคาดเดาไม่ได้ให้เกม
ภาพยนตร์แคมเปญนำแสดงโดย เนย์มาร์ จูเนียร์, มอร์แกน โรเจอร์ส, แซนดี้ บัลติมอร์ และไค ฮาแวร์ตซ์ พาผู้เล่นออกเดินทางค้นหาจังหวะของตัวเอง และเพื่อฉลองการเปิดตัว PUMA เตรียมจัดงาน FUTURE Flow House พิเศษที่เมืองแมนเชสเตอร์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน นี้ เพื่อเฉลิมฉลองจิตวิญญาณความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นหัวใจของตระกูล FUTURE
FUTURE 9 เปิดตัวในแพ็ก Unleashed ซึ่งยังมีรุ่น ULTRA 6 และ KING 20 โดยทุกรุ่นมีทั้งทรงยูนิเซ็กส์ และทรงสำหรับผู้หญิง โดยเปิดพรีเซลตั้งแต่วันนี้ที่ ARI Football ทุกสาขา และจะวางจำหน่ายทั่วโลกตั้งแต่ 4 ธันวาคมนี้ ที่ร้าน PUMA, PUMA.com, Supersports และ SoccerGate ทุกสาขา
ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม: www.instagram.com/pumathailand