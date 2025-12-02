"แพทริออตส์" ขนะ 11 เกมทีมแรก "เมย์" ขว้าง 2 ทัชดาวน์

นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ กลายเป็นทีมแรกของศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ฤดูกาล 2025 สถิติชนะ 11 เกม หลังถล่ม นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส ขาดลอย 33-15 เกม "มันเดย์ ไนท์" ที่สนามยิลเลตต์ สเตเดียม วันอังคารที่ 2 ธันวาคม
เกมนี้ เดร็ก เมย์ ควอเตอร์แบ็ก นิว อิงแลนด์ ขว้างคอมพลีต 24 จาก 31 ครั้ง ระยะ 282 หลา 2 ทัชดาวน์ ไม่เสียอินเทอร์เซ็ปต์ และ มาร์คัส โจนส์ วิ่งย้อนพันท์ 94 หลาทัชดาวน์
นับเป็นชัยชนะ 10 เกมติดต่อกันของ แพทริออตส์ (ชนะ 11 แพ้ 2) จ่าฝูงสายเอเอฟซี (AFC) ยาวนานสุดของแฟรนไชส์ตั้งแต่ทำไว้ 10 เกมรวด ปี 2015 และ ไมค์ วราเบล เป็นเฮดโค้ชคนที่ 3 ตั้งแต่ปี 1970 ชนะอย่างน้อย 10 เกม เฉพาะการคุมทีมซีซันแรก
ไจแอนท์ส (ชนะ 2 แพ้ 11) แพ้ 7 เกมติดต่อกัน และ 3 เกมรวด นับตั้งแต่ปลด ไบรอัน ดาโบลล์ เฮดโค้ช ขณะที่ แจ็กซัน ดาร์ต ควอเตอร์แบ็กรุกกี้ กลับมาจากอาการคอนคัสชัน (สมองกระทบกระเทือน) พัก 2 เกม แต่ช่วยอะไรไม่ได้
ดาร์ต ขว้าง 1 ทัชดาวน์ ให้ ดาเรียส สเลย์ตัน จบเกมปาบอลเข้าเป้า 17 จาก 24 ครั้ง ระยะ 139 หลา และ เดวิน ซิงเกิลทารี รันนิงแบ็ก วิ่งอีก 1 ทัชดาวน์