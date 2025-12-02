xs
ระดมกองทัพรถคลาสสิก 1,000 คัน เตรียมสร้างปรากฏการณ์แห่งปี Chang Classic Car Revival 2025 ท้าลมหนาวชมฟรี 13-14 ธ.ค.ที่บุรีรัมย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ช้าง คลาสสิค คาร์ รีไววัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค.นี้
น้ำแร่ธรรมชาติ ตรา ช้าง ร่วมกับ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สังเวียนความเร็วระดับโลกของไทย ประกาศความพร้อมจัดงาน ช้าง คลาสสิค คาร์ รีไววัล (Chang Classic Car Revival) สานต่อความสำเร็จปีที่ 6 กับเทศกาลรถคลาสสิคและรถสปอร์ตยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย-อาเซียน ยกระดับความมันส์ครบวงจร ทั้งการแข่งขันจับเวลา, แดร็ก, แทร็กเดย์, มอเตอร์โชว์และประกวดรถคลาสสิค ฯลฯ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13-14 ธ.ค.นี้ เปิดให้ชมงาน “ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” คาดผู้ร่วมงานทะลักกว่าหมื่นคน รถคลาสสิคและรถหายากเข้าร่วมกว่า 1,000 คัน จัดเต็ม 2 วัน 2 คืน ครบรส เพื่อคนรักรถสายเก๋าจอมซิ่งทุกยุคสมัย พร้อมปะทะกับงานยักษ์ของชาวสองล้อ "Chang Presents 23 ปี Commander City" ที่อัดแน่นความบันเทิงและกิจกรรมเพื่อการกุศล

นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เปิดเผยว่า "การจัดงาน Chang Classic Car Revival เป็นมากกว่าเทศกาล แต่เป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการรถคลาสสิคในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยงานในปี 2025 นี้ ได้ยกระดับความยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกขั้น ทั้งในแง่ของจำนวนรถที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คัน และความหลากหลายของกิจกรรมที่ตอบโจทย์คนรักรถทุกประเภท ตั้งแต่รถย้อนยุค วินเทจ, Super Car, Exotic Car รถสปอร์ตพิเศษ สมรรถนะสูงที่ผลิตจำนวนจำกัด รวมถึงรถจักรยานยนต์คลาสสิค ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน"

“Chang Classic Car Revival จัดขึ้นเพียงปีละครั้งและเป็นงานเดียวที่จะได้นำรถคลาสสิคมาร่วมแสดงศักยภาพในสนามระดับโลกที่มีความปลอดภัยสูงระดับ FIA Grade 1 สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อวงการรถคลาสสิคในหลายภาคส่วนอย่างแท้จริง ไล่ตั้งแต่การเพิ่มมูลค่าให้กับวงการรถคลาสสิคไทย, การพัฒนาทักษะแแสดงถึงความสามารถและศักยภาพของช่างไทย ในการทำรถคลาสสิคในระดับสากล สู่สายตาชาวโลก เพื่อให้วงการรถคลาสสิคไทยสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน"

สำหรับกิจกรรม 2 วัน จัดเต็มครบรสที่คนรักรถคลาสสิคไม่ควรพลาด อาทิ ขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์, การประกวดรถคลาสสิค และมอเตอร์โชว์ของคลาสสิค ชมรถสะสมหายาก ฯลฯ ภายในงานยังมีบูธสินค้าของตกแต่งรถ และร้านอาหารชื่อดังชั้นนำของจังหวัดบุรีรัมย์ให้บริการอย่างเต็มที่

ไฮไลต์สำคัญที่ชาวมอเตอร์สปอร์ตต้องจับตา คือกิจกรรมหลักสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์สายเก๋าจอมซิ่ง ที่มาพิสูจน์สมรรถนะคันโปรดในสนามระดับโลก

- Chang Track Parade (ช้าง แทร็ก พาเหรด) ขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย-อาเซียน ของรถคลาสสิคทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์

- Classic Trackday (คลาสสิค แทร็กเดย์) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนสนามแข่งระดับโลก แบ่งรุ่นการขับขี่สุดคลาสสิคไล่ตั้งแต่ Infinity Super Car Club, Siam Lotus & Sports Car, โมเดิร์นคลาสสิคปี 90, ไปจนถึงรถคลาสสิคปี 50-90, รถสกู๊ตเตอร์คลาสสิค และมอเตอร์ไซค์คลาสสิค

- Classic Drag (คลาสสิค แดร็ก) การแข่งขันประลองความเร็วในสนามแดร็กแบบแข่งทางตรง ชิงถ้วยรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

- MINI Challenge (มินิ ชาเลนจ์) การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบวันเมคเรซของรถมินิคูเปอร์ รถเล็กสเปคจี๊ด

- Classic Gymkhana Battle (คลาสสิค จิมคาน่า แบทเทิล) แข่งขันทักษะการขับขี่สไตล์จิมคาน่า

- ชมรถจักรยานยนต์คลาสสิคและย้อนยุค ช้าง คลาสสิค แอนด์ เรโทร มอเตอร์ไซเคิล

พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของไทย เมื่อรถอเมริกันสุดคลาสสิคจะยกทัพมาวิ่งกันอย่างคับคั่งในสนามระดับโลกอย่าง ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และที่ห้ามพลาดอีกอย่างคือ การอวดโฉมของ Dodge Charger รถสปอร์ตในตำนานรุ่นเดียวกับรถคู่ใจของ โดมินิก ทอเร็ตโต พระเอกจากภาพยนตร์ Fast & Furious ที่โด่งดังไปทั่วโลก

พิเศษสุด! สำหรับประชาชนทั่วไป ร่วมงานฟรี รวมทั้งกิจกรรม Grid Walk ในวันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. เวลา 17.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค. เวลา 17.00 น. อีกหนึ่งสีสันที่จะได้ชมรถสวยๆนับร้อยคันอย่างใกล้ชิดบริเวณกริดสตาร์ต บนสนามแข่งระดับโลก พร้อมถ่ายรูปสวยๆเป็นที่ระลึก

ภายในงานยังมีการฉลองครบรอบ 23 ปี คอมมานเดอร์ซิตี้ ในงาน Chang Presents 23 ปี Commander City วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พบกับมหกรรมดนตรีของชาว 2 ล้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำโดยนักร้องลูกทุ่ง 1,000 ล้านวิว “มนต์แคน แก่นคูณ” และสาวลูกทุ่งอินดี้เจ้าเสน่ห์ “มีนตรา อินทิรา” พร้อมศิลปินอีกคับคั่ง อาทิ มอคค่า การ์เดน, ไก่ กะละมัง, ป๋าพยัพ คำพันธุ์ และวงฟรีดอม พร้อม 2 สาวสุดเซ็กซี่ DJ 'ฟิวส์ฟี่ และ MC รมณ โดยบรรยากาศภายในงานมาในธีมย้อนยุค งานวัด ครบครันด้วยซุ้มปาลูกโป่ง สาวน้อยตกน้ำ ชิงช้าสวรรค์ และบูธสินค้าของตกแต่งรถ รวมถึงการแข่งขัน “คอมมานเดอร์ ซิตี้ แดร็ก เรซ” สำหรับประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยรางวัล

บัตรเข้างานเพียง 500 บาท รับฟรีเสื้อ ครบรอบ 23 ปี คอมมานเดอร์ซิตี้สำหรับเข้างาน 1 ตัว ซึ่งสามารถใส่เสื้อแทนบัตรเข้างานได้ และได้รับสิทธิ์ขับขี่ในสนามแข่งระดับโลก "ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต" รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง 5 ภาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซื้อบัตรได้ที่ LINE @ccmc หรือแฟนเพจ Commander City ด่วนมีจำนวนจำกัด วันนี้ถึง 10 ธ.ค.

ทั้งนี้ ในส่วนของงาน "Chang Classic Car Revival 2025" ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13-14 ธันวาคม 2568 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทางเพจ Chang Circuit Buriram

มีหลากหลายแนวรวมถึงมอเตอร์ไซค์ ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน

มาริโอ เมาเร่อ พระเอกหน้าหยก เจ้าของตำแหน่งแชมป์ DRAG BATTLE ปี 2024

ไฮไลท์สำคัญห้ามพลาด ช้าง แทร็ก พาเหรด ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์

น้าเน็ก พิธีกรดัง ที่ชื่นชอบรถคลาสสิกรถคลาสสิกเป็นชีวิตจิตใจ

ภูริ หิรัญพฤกษ์ กับรถ Porsche สุดหวง

ศุภชัย ใจเด็ด กองหน้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หลงใหลรถโฟล์ค

กิจกรรมเพียบพร้อมชมคอนเสิร์ตศิลปินมากหน้าหลายตา
