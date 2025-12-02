ปิดตำนาน "เดอะ ด็อกเตอร์" เปโตรเซียน / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
เชื่อได้เลยว่าถ้าเอ่ยถึงชื่อ "จอร์จิโอ เปโตรเซียน" สุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งที่ว่ากันว่าครั้งหนึ่งเคยเก่งกาจที่สุดเมื่อเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์ แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะรู้จักเขาเป็นอย่างดี
แม้บางคนอาจมีภาพจำสุดท้ายคือการที่เจ้าของฉายา "เดอะ ด็อกเตอร์" ผู้นี้ โดนก้านคอทีเด็ดของ ซุปเปอร์บอน ชนิดที่ว่าล้มหงายท้องปางงาง พ่ายน็อกไปยกที่ 2 ในสังเวียน ONE Championship เมื่อ 4 ปีก่อน
และหลังจากที่พ่ายน็อก ซุปเปอร์บอน ไปในไฟต์นั้น จากที่กำลังจะมาสร้างชื่อบนสังเวียน ONE กลับกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนชีวิตเขาไปอีกนาน จนถึงขั้นไม่กล้าขึ้นสังเวียนชกกับใครอีก ก่อนจะเฟดตัวหายไปแบบเงียบๆ
อดีตแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ของ ONE เกือบจะหันหลังให้วงการต่อสู้ไปเลยทีเดียว การแพ้น็อกซุปเปอร์บอนแบบโดนก้านคอหมดสภาพ เสมือนจุดด่างพร้อยในชีวิตการเป็น "คิกบ็อกเซอร์" จนต้องผันตัวไปเปิดศึกการต่อสู้คิกบ็อกซิ่งของตัวเอง
โดย จอร์จิโอ เปโตรเซียน ไม่ได้ถึงขั้นแขวนนวมไปเสียทีเดียวหลังออกจาก ONE โดยเขายังขึ้นสังเวียนชกในรายการที่ตัวเองเป็นผู้จัด ซึ่งล่าสุดเขาก็เก็บชัยชนะเหนือ โฆเซ่ ซูซา ในไฟต์อำลา ด้วยคะแนนเอกฉันท์ พร้อมกับประกาศแขวนนวมอย่างสวยงามในวัย 39 ปี ปิดตำนานไปเป็นที่เรียบร้อย
ตลอดเส้นทางการชก 20 ปี ของกำปั้นชาวอิตาเลียน ขึ้นสังเวียน 116 ครั้ง มีสถิติชนะ 109 ไฟต์ แพ้ 3 ไฟต์ เสมอ 2 ไฟต์ ไม่มีผลการตัดสินอีก 2 ไฟต์
ความสำเร็จของ เปโตรเซียน ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาจากฝีมือล้วนๆ คว้าแชมป์คิกบ็อกซิ่งสถาบันใหญ่บนโลกใบนี้เกือบทุกรายการ อาทิ แชมป์ K-1 World MAX (2009, 2010), แชมป์ ONE Featherweight World Grand Prix, แชมป์ GLORY 70kg Slam Tournament รวมถึง แชมป์โลก ISKA และ WAKO Pro
ขณะเดียวกัน จอร์จิโอ เปโตรเซียน ยังถือเป็นไม้เบื่อไม้เมาของนักชกชาวไทย ผ่านการดวลกับกำปั้นชาวไทยชื่อดังมาแล้วหลายคน ทั้ง บัวขาว บัญชาเมฆ ที่ผลออกมาเสมอกัน หรือ ซุปเปอร์บอน ที่พ่ายน็อกจากการโดนก้านคอบันลือโลก
นอกจากนี้ยังเคยปราบ สุดสาคร กลิ่นมี (พี่ชาย สินสมุทร), เซราะกราว เพชรยินดีอะคาเดมี, เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี รวมถึง โจ ณัฐวุฒิ นี่ก็เคยพ่าย เปโตรเซียน ถึง 2 ไฟต์ บนสังเวียน ONE (แพ้คะแนน 1 และแพ้น็อก 1)
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ชีวิตของ จอร์จิโอ เปโตรเซียน ก็คลุกฝุ่นอยู่พอสมควรกว่าที่จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของวงการคิกบ็อกซิ่ง จากเด็กที่เกิดในอาร์เมเนีย แต่ต้องอพยพหนีความวุ่นวายในประเทศไปอยู่ที่อิตาลี เมื่อปี 1999
เริ่มต้นชีวิตในประเทศใหม่อย่างไม่มีอะไรเลย เขาไม่มีบ้านอยู่ ต้องอาศัยหลับนอนในสถานีรถไฟ โชคดีที่ได้องค์กรการกุศลเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้เขาและครอบครัวสร้างหลักปักฐานและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
หนุ่มน้อยเปโตรเซียน เริ่มหลงรักศิลปะการต่อสู้จากการชมภาพยนตร์ของ ฌอน-คล็อด แวน แดมม์ และบรู๊ซ ลี ทำให้เขาตัดสินใจเริ่มเรียนคิกบ็อกซิ่งสมัยเป็นวัยรุ่น และตระหนักถึงแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่จะฝึกฝนศิลปะการต่อสู้นี้
และหลังจากนั้นเป็นต้นมา ทุกอย่างที่ "เดอะ ด็อกเตอร์" สร้าง ก็คือตำนานที่ขับเคลื่อนโลกแห่งการต่อสู้ให้ลุกเป็นไฟ ด้วยการสร้างสถิติอันน่าเหลือเชื่อ ชนะ 42 ไฟต์ติดต่อกันภายในระยะเวลา 6 ปี ก่อนจบสถิติด้วยตัวเลข 109-3-2-2 จากทั้งหมด 116 ไฟต์