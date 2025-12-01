"เวอร์สแตพเพน" คว้าแชมป์กาตาร์ ลุ้นแชมป์โลก 5 สมัยติดเรซสุดท้าย

แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน นักซิ่ง เรด บูลล์ คว้าแชมป์ศึกฟอร์มูลา วัน รายการ กาตาร์ กรังปรีซ์ ที่ประเทศกาตาร์ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน เตรียมตัดสินแชมป์โลกกับ แลนโด นอร์ริส และ ออสการ์ ปิแอสตรี คู่หูแม็คลาเรน
เวอร์สแตพเพน จุดประกายความหวังแชมป์โลก 5 สมัยติดต่อกัน หลัง ปิแอสตรี เจ้าของโพล โพซิชัน เข้าเส้นชัยอันดับ 2 และ นอร์ริส ผู้นำคะแนนสะสม จบเรซอันดับ 4
ความร้อนแรงของ นักขับชาวดัตช์ ช่วงท้ายซีซัน ส่งผลให้คะแนนสะสมแซง ปิแอสตรี ขึ้นอันดับ 2 ของตาราง
เท่ากับว่า เวอร์สแตพเพน เข้าสูเรซสุดท้ายของปี 2025 รายการ อาบู ดาบี กรังปรีซ์ ที่สนามยาส มารินา ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สัปดาห์หน้า (7 ธ.ค.) โดยมีคะแนนตามหลัง นอร์ริส 12 แต้ม และ ปิแอสตรี ตามหลังเพื่อนร่วมทีม 16 แต้ม
เรซนี้ แม็คลาเรน ไม่ควรพลาด เนื่องจาก ปิแอสตรี กับ นอร์ริส ประจำบนกริด 1 และ 2 ตามลำดับ
แต่ เวอร์สแตพเพน ตบออกไลน์นอกแล้วแซง นอร์ริส ตั้งแต่โค้งแรก กระทั่งรอบ 7 เกิดอุบัติเหตุ นิโก ฮัลเคนเบิร์ก เฉี่ยวกับ ปิแอร์ แกสลี รถหมุนออกนอกแทร็ก ทำให้ทุกคันต้องตามหลัง เซฟตี คาร์
เวอร์สแตพเพน เข้าพิตทันทีขณะอยู่อันดับ 2 เปลี่ยนเป็นยางมีเดียมสดกว่า โดย 2 นักแข่ง แม็คลาเรน ยังแข่งต่อเสียโอกาสเข้าพิต โดยเรซนี้มีข้อบังคับนักแข่งต้องเข้าพิต 2 ครั้ง ภายใต้ข้อจำกัดใช้งานยางแต่ละชุดไม่เกิน 25 รอบ
ด้วยเหตุที่ แม็คลาเรน ไม่ยอมเข้าพิตช่วงเซฟตี คาร์ ทำให้ทีมเจอข้อบังคับเข้าพิต 2 ครั้ง ขณะที่ทีมอื่นๆ เหลือแค่ 1 ครั้ง
ปิแอสตรี เข้าพิตรอบที่ 24 แล้วกลับออกมาอันดับ 5 ก่อน นอร์ริส เข้าพิตครั้งแรก จึงเสียผู้นำแก่ เวอร์สแตพเพน
เวอร์สแตพเพน ขึ้นนำห่างประมาณ 18 วินาที ก่อนเข้าพิตครั้งที่ 2 รอบที่ 32 แล้วกลับออกมาอันดับ 3 โดยคู่หูแม็คลาเรนต้องเข้าพิตอีก 1 ครั้ง
คาร์ลอส เซนซ์ สังกัด วิลเลียมส์ ยืนตำแหน่งสุดท้ายบนโพเดียม ที่สนามโลเซล อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต เมืองโดฮา