มาดามแป้ง ฉีด 1 ล้าน ช้างศึกยู-17 ลุยเวทีเอเชีย

ลุยต่อที่ซาอุฯ! มาดามแป้ง อัดฉีด 1 ล้าน ช้างศึกU17 เข้ารอบสุดท้าย ชิงแชมป์เอเชีย 2026
“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ อัดฉีดทีมชาติไทย U17 จำนวน 1,000,000 บาท หลังพลิกสถานการณ์ ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไปเล่นที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้สำเร็จ
ขณะนี้ “มาดามแป้ง” อยู่ระหว่างเดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ภาคใต้ แต่ยังโฟนอินเข้ามาให้กำลังใจแข้งช้างศึก U17 ก่อนเกมสำคัญ พบกับ คูเวต พร้อมเติมเต็มขวัญ และ กำลังใจ ให้อัดฉีด 1,000,000 บาท หากผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สำเร็จ
กระทั่งจบเกม ถล่ม คูเวต 3-0 ตีตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้าย เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน พร้อมอยู่ในเส้นทางลุ้นไปฟุตบอลโลก 2026 ที่ประเทศกาตาร์ โดยการแข่งขันรอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-24 พฤษภาคม 2569