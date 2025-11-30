“ปอป้อ-โอโม่” พ่ายคู่อิเหนา ชวดคว้าแชมป์ขนไก่เวิลด์ทัวร์แรกร่วมกัน

“ปอป้อ-โอโม่” พ่ายคู่อิเหนา 0-2 เกม ในรอบชิง แบดมินตัน ไซเอ็ด โมดี้ อินเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล ที่อินเดีย ชวดคว้าแชมป์แรกร่วมกันในเวิลด์ทัวร์อย่างน่าเสียดาย
การแข่งขันแบดมินตัน ไซเอ็ด โมดี้ อินเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล รายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่อินเดีย ชิงเงินรางวัลรวม 240,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7.8 ล้านบาท ล่าสุดเมื่อ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยในรอบนี้ สองนักกีฬาไทย อย่าง “โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล และ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่ผสมมือ 52 ของโลก และมือวางอันดับ 7 ของรายการ ทำผลงานผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศ และลุ้นแชมป์แรกในเวิลด์ทัวร์ร่วมกัน
เกมรอบชิงชนะเลิศ ”โอโม่” และ “ปอป้อ” ลงสนามดวลกับ เดยาน เฟอดินานยา กับ เบอร์นาดีน อนินดิยา วาร์ดานา คู่มือ 103 ของโลก จากอินโดนีเซีย เกมแรกสู้กันสนุก ทว่าคู่ของไทยพ่ายไปฉิวเฉียด 19-21
เกมสองคู่ไทยยังหาฟอร์มเก่งไม่มา ออกสตาร์ทตามหลัง 3-9 และ 6-12 แต่ก็ทำได้ดี ไล่จี้ขึ้นมาเหลือ 13-15 แต่ก็ไล่ไม่ทัน สุดท้ายพ่ายอีก 16-21 ทำให้ปราชัยไป 0-2 เกม 19-21 และ 16-21 “โอโม่” และ “ปอป้อ” จบด้วยการเป็นรองแชมป์ ทำให้ทั้งคู่ยังคงต้องรอคอยแชมป์แรกร่วมกันในเวิลด์ทัวร์ต่อไป
ขอบคุณภาพ : BadmintonPhoto