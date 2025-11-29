“โอโม่-ปอป้อ” เข้าชิงขนไก่อินเดีย ลุ้นแชมป์เวิล์ดทัวร์แรกร่วมกัน

"โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล และ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่ผสมมือ 52 ของโลก และมือวางอันดับ 7 ของรายการ ฟอร์มยังร้อนแรงไม่เลิก ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ แบดมินตัน ไซเอ็ด โมดี้ อินเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล ที่อินเดีย ได้แล้ว
เกมรอบรองชนะเลิศ คู่ผสม เมื่อ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา “โอโม่” และ “ปอป้อ” ลงสนามในรอบรองชนะเลิศ ดวลกับ ไอส์ยา ซาซาบิลา ปูตรี ปรานาตา กับ มาร์วาน ฟาซา คู่มือ 37 ของโลก และคู่มือ 4 ของรายการ จากอินโดนีเซีย โดยคู่ของไทยเล่นได้อย่างดุดัน ตบชนะ 2-0 เกม 21-10, 21-12 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ ไปลุ้นแชมป์แรกในเวิลด์ทัวร์ร่วมกันได้สำเร็จ
ในรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ที่ 30 พ.ย.นี้ “โอโม่” และ “ปอป้อ” จะลงสนามดวลกับ เดยาน เฟอดินานยา กับ เบอร์นาดีน อนินดิยา วาร์ดานา คู่มือ 103 ของโลก จากอินโดนีเซีย ต่อไป