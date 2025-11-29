เซอร์ไพรส์! หนัง “ปอบดิ๊บดิบ” คว้า “หมอนทองวิทยา” วิ่งหนี “ปอบ” ขึ้นรถขนฝัน-ลงโอ่งอลหม่าน

เตรียมระเบิดความฮาทั่วประเทศ 31 ธันวาคมนี้! กับภาพยนตร์เรื่อง “ปอบดิ๊บดิบ” ผลงานเรื่องแรกของค่ายน้องใหม่ Pichet Productions ที่เพิ่งปล่อยโปสเตอร์เรียกน้ำย่อยไปไม่นาน ล่าสุดสร้างความฮือฮาอีกระลอกด้วยการคว้าตัวทีมนักฟุตบอลโรงเรียนสุดฟีเวอร์ “หมอนทองวิทยา” มาร่วมแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรก!
จากที่เคยวิ่งล่าลูกบอลในสนาม ครั้งนี้ต้องมาวิ่งหนี “ผีปอบในตำนาน” ที่รับบทโดย “แม่หน่อย–ณัฐนี” ถ่ายทอดความหลอนแบบถึงเครื่อง จนเกิดเป็นฉากวิ่งวุ่นขึ้นรถขนฝัน ลงโอ่งกันอลหม่านสุดๆ
ทีมงานยกกองไปถ่ายทำถึงโรงเรียนหมอนทองวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา บรรยากาศสนุกสนานคึกคัก น้องๆ นักฟุตบอลตื่นเต้นกับการเล่นหนังเรื่องแรก แต่บอกเลยว่าอินเนอร์มาเต็ม แอ็คติ้งผ่านฉลุย จนแม่หน่อยยังเอ่ยปากชม!
แฟนหนังสายฮา สายหลอนเตรียมตัวให้พร้อม เพราะ “ปอบดิ๊บดิบ” จะพาผู้ชมไปพบกับตำนานปอบลงโอ่งแบบจัดเต็ม พร้อมความป่วนที่สนั่นทั้งป่า
31 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทย เเละ สปป.ลาว