ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ ส่งโดรนปฏิบัติการลำเลียงถุงยังชีพ-เวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัย

ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลายังคงน่าเป็นห่วง หลังมวลน้ำระลอกใหญ่เข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 จนส่งผลให้เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด หลายชุมชนตกอยู่ในสภาพที่ยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ประชาชนหลายพันครัวเรือนติดค้างภายในที่พักอาศัยโดยปราศจากอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรค
บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ (Skyller Solutions) ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือ โดรน ในกลุ่มของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ “สีแดง” หรือพื้นที่เฝ้าระวังที่รถยนต์และเรือท้องแบนเริ่มพบข้อจำกัด จึงนำเทคโนโลยี"โดรนเพื่อการขนส่ง" (Delivery Drone) และ “โดรนเพื่อการสำรวจและเฝ้าระวัง” ((Surveillance Drone) เข้ามาเสริมทัพ สนับสนุนภารกิจส่งมอบความช่วยเหลือผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่42 ค่ายเสนาณรงค์ จังหวัดสงขลา ช่วยลำเลียงถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ส่งตรง ถึงมือผู้ประสบภัยในจุดที่เข้าถึงได้ยาก เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าและลดความเสี่ยงให้ทีมกู้ภัยหน้างาน
คุณาชาติ วิทูรสุนทร หัวหน้าทีมเทคโนโลยีโซลูชันส์ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวถึงปฏิบัติการครั้งนี้ว่า “วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ในครั้งนี้รุนแรงและกินวงกว้างกว่าครั้งที่ผ่านมา เมื่อถนนถูกตัดขาด เรือท้องแบนเข้าถึงพื้นที่ได้ยาก การขนส่งทางอากาศจึงเป็นทางช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดรน จึงระดมทีมปฏิบัติการนำโดรนลงพื้นที่ เพื่อส่งถุงยังชีพ น้ำดื่มและเวชภัณฑ์ยาให้ถึงมือผู้ประสบภัยให้ได้โดยเร็วที่สุด"
ปฏิบัติการเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 โดยทีมงานของ สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ เริ่มต้นภารกิจด้วยการส่ง โดรนเพื่อการสำรวจบินสแกนพื้นที่เพื่อหาพิกัดและเส้นทางบินที่ปลอดภัยและวางแผนร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ก่อนจะส่งโดรนเพื่อการขนส่งบรรทุกถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ เข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายบริเวณพื้นที่เทศบาล 2 และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นจุดที่มีระดับน้ำท่วมสูงและมีรายงานผู้ป่วยรวมถึงเด็กเล็กที่ขาดแคลน นมและอาหารจำนวนมาก
โดยศักยภาพของโดรนเพื่อการขนส่งที่ สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ ที่มีระบบนำร่องที่แม่นยำ นำมาใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำให้สามารถหย่อนถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ยาและน้ำดื่ม ลงส่งของได้อย่างแม่นยำแม้อยู่ในพื้นที่จำกัดท่ามกลางสภาพอากาศที่ฝนตกและลมแรงเป็นช่วง ๆ ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เรือฝ่ากระแสน้ำเชี่ยว ซึ่งมีความอันตรายและความยากลำบากในการเข้าถึงทำให้ลดความเสี่ยงกับทีมกู้ภัยภาคพื้นดิน
คุณคุณาชาติ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า "ภารกิจในครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทีมงาน สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ สามารถเข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้”
ความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีโดรนในพื้นที่จริงครั้งนี้ ยังสะท้อนทิศทางใหม่ในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทย และยังเป็นส่วนสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ช่วยลดช่องว่างและขีดจำกัดเดิม ๆ สร้างความเชื่อมั่นว่าเรามีระบบการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตได้ยิ่งขึ้น