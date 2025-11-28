"คาวบอยส์" ชนะ 3 เกมรวด ปลุกความหวังเพลย์ออฟ

ดัลลัส คาวบอยส์ เอาตัวรอดมนต์วิเศษของ แพทริค มาโฮมส์ ควอเตอร์แบ็กซูเปอร์สตาร์ เอาชนะ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ หวุดหวิด 31-28 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ฉลองเทศกาลชอบคุณพระเจ้า วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา
แด็ก เพรสคอตต์ และผองเพื่อน คาวบอยส์ ยังเหลือหนทางอันยาวไกล สำหรับชิงพื้นที่เพลย์ออฟ แต่เปี่ยมด้วยความมั่นใจ หลังสยบ รองแชมป์เก่า เพียง 4 วันนับตั้งแต่ล้ม ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ แชมป์เก่า
เกมนี้ เพรสคอตต์ ขว้าง 2 ทัชดาวน์ มาลิก เดวิส รันนิงแบ็ก วิ่งทัชดาวน์ 43 หลา และ ซีดี แลมบ์ ปีกนอก เป็นผู้ทำสกอร์แรกของ ดัลลัส จบเกมรับบอล 7 ครั้ง ระยะ 112 หลา หลังเล่นไม่ออกเกมชนะ อีเกิลส์ 24-21
คาวบอยส์ (ชนะ 6 แพ้ 5 เสมอ 1) ชนะ 3 เกมรวด ขณะที่ ชีฟส์ แชมป์เก่าสายเอเอฟซี (AFC) สถิติหล่นเหลือ ชนะ 6 แพ้ 6 หรือคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ วัดกับคู่แข่งชิงเพลย์ออฟ
ดัลลัส สถิติ 3-0 นับตั้งแต่ มาร์ชอว์น นีแลนด์ ดีเฟนซีฟ เอนด์ เสียชีวิตช่วงบายวีก โดยกลับมาลงเล่นท่ามกลางความเศร้าโศก โดยเอาชนะ ลาส เวกัส เรดเดอร์ส 33-16
มาโฮมส์ ขว้าง 4 ทัชดาวน์เกมแรกของอาชีพ ที่สนามเอที แอนด์ ที สเตเดียม ซึ่งเคยเล่นสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเท็กซัส เทค อยู่ไม่ไกลจากบ้านเกิดฝั่งตะวันออกของรัฐเท็กซัส
ทราวิส เคลซี ไทต์เอนด์คู่หู รับบอลขว้างของ มาโฮมส์ ทำทัชดาวน์แรกระยะ 2 หลาจากการเล่นดาวน์ที่ 4 ครั้งแรก และ ราชี ไรซ์ ทำสกอร์ที่ 2 จากดาวน์ที่ 4 ต้องการ 3 หลา ช่วงต้นควอเตอร์ 4
แคนซัส ซิตี ตามหลัง 10 แต้ม (21-31) จังหวะ มาโฮมส์ เกือบสะดุดล้ม แต่ยังทรงตัวขว้างบอลให้ ซาเวียร์ เวอร์ธี ปีกนอก ทำระยะ 42 หลา นำไปสู่เพลย์ขว้างทัชดาวน์ระยะ 10 หลา ให้ ฮอลลีวูด บราวน์ เหลือ 3 นาที 27 วินาที
อย่างไรก็ตาม เพรสคอตต์ และเพือนร่วมทีม ไม่เปิดโอกาสแก่ มาโฮมส์ จับบอลบุกเฮือกสุดท้าย
โดย "เคซี" เสียโทษรบกวนปีก 2 ครั้ง เป็นเหตุให้ ดัลลัส ได้ดาวน์ที่ 1 อัตโนมัติ และ เพรสคอตต์ ขว้างให้ จอร์จ พิคเกนส์ ระยะ 13 หลา เปลี่ยนเป็นดาวน์ที่ 1 ช่วงเตือน 2 นาที แล้วคุกเข่า 3 ครั้ง
ไรซ์ รับบอล 8 ครั้ง ระยะ 92 หลา รวมสกอร์แรกจากเพลย์รับบอลแล้ววิ่งทำระยะรวม 27 หลา ตรงริมเส้น หลัง เพรสคอตต์ เสียอินเทอร์เซ็ปต์แก่ เจย์เลน วิลสัน ตั้งแต่การครองบอลชุดแรกของ ดัลลัส
เดวิส ถือบอลแค่ 3 ครั้ง แต่สร้างบิ๊กเพลย์ทำให้ ดัลลัส ขึ้นนำครั้งแรก 17-14 ท้ายควอเตอร์ 2 จาวอนเต วิลเลียมส์ รันนิงแบ็กตัวหลัก ทำสกอร์จากการรับบอล 3 หลา ต้นควอเตอร์ 4 และ พิคเกรส์ รับบอลคอนเวอร์ชัน 2 คะแนน ขึ้นนำ 28-21
คาวบอยส์ อยู่อันดับ 10 ของสายเอ็นเอฟซี (NFC) ขณะที่ ชีฟส์ อยู่อันดับ 10 ของคอนเฟอเรนซ์ หลังครองแชมป์ดิวิชัน AFC ตะวันตก 9 สมัยติดต่อกัน
ผลอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) สัปดาห์ที่ 13
กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส ชนะ ดีทรอยต์ ไลออนส์ 31-24
ซินซินเนติ เบงกอลส์ ชนะ บัลติมอร์ เรฟเวนส์ 32-14