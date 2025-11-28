"สล็อต" เดินหน้าต่อ ผลประชุมผู้บริหาร เหมือนรับงานวันแรก

อาร์เน สล็อต กุนซือเก้าอี้ร้อน ลิเวอร์พูล เผยการพูดคุยกับเจ้าของทีม หลังแพ้ พีเอสวี ไอน์โฮเฟน ยับเยิน 1-4 ศึกยูฟา แชมเปียนส์ ลีก วันพุธที่ผ่านมา (26 พ.ย.) ยังคงเหมือนตอนรับงานวันแรก และขอสู้ต่อไป
เทรนเนอร์ชาวดัตช์ เจอแรงกดดันอีกระลอก หลัง "เดอะ เรดส์" ปราชัย 9 จาก 12 เกมซีซันนี้ ย่ำแย่สุดรอบ 71 ปี
อดีตโค้ชเฟเยนูร์ด กล่าวถึงผลการพูดคุยกับ ริชาร์ด ฮิวจ์ส ผู้อำนวยการกีฬา หรือกลุ่มทุนเฟนเวย์ สปอร์ตส กรุ๊ป (FSG) "เราคุยกันเหมือนตอนผมมาอยู่ที่นี่ เราสู้ต่อ และพยายามแก้ไข แต่การพูดคุยกันยังเหมือนกับเมื่อ 1 ปีครึ่งที่แล้ว"
สล็อต วัย 47 ปี ช่วย "หงส์แดง" คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ สมัยที่ 20 เดือนพฤษภาคม และใช้จ่ายเงินราว 450 ล้านปอนด์ (ล้านบาท) เสริมนักเตะตลาดซัมเมอร์ รวม อเล็กซานเดอร์ อิซัก ดาวยิงแพงสุดเกาะอังกฤษ 125 ล้านปอนด์ (ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม แชมป์เก่า หล่นอันดับ 12 ของพรีเมียร์ ลีก สถิติชนะ 6 แพ้ 6 และรั้งอันดับ 13 จาก 36 ทีมของ แชมเปียนส์ ลีก รอบ ลีก เฟส