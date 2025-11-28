“โปรเมียว-ปาจรีย์” กับความพยายามที่ไม่สิ้นสุด เรื่องราวดีๆ ส่งท้ายปี 2025

การแข่งขันกอล์ฟหญิงรายการส่งท้ายปี CME Tour Championship ที่รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากเรื่องราวการป้องกันแชมป์พร้อมคว้า 2 รางวัลใหญ่ประจำปีของ "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวมือ 1 ของโลกแล้ว อีกหนึ่งสตอรี่ที่สื่อกอล์ฟต่างประเทศให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยคือความสำเร็จของอีกหนึ่งสาวไทย "โปรเมียว" ปาจรีย์ อนันต์นฤการ
เนื่องด้วยเมื่อต้นสัปดาห์ โปรเมียวคว้าโควต้าเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ด้วยคะแนนสะสม Race to CME Globe อันดับที่ 60 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของนักกอล์ฟที่มีสิทธิเข้าร่วม ก่อนจะปิดสัปดาห์ด้วยการคว้าอันดับ 2 พร้อมรับเงินรางวัลก้อนใหญ่ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 32.5 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินรางวัลสูงสุดต่อ 1 รายการในการเล่นกอล์ฟอาชีพของโปรสาวไทยวัย 26 ปี
สตอรี่ของ "ม้ามืด" ซึ่งเกือบจะกลายเป็น "ซินเดอเรลล่า" รวมถึงมิตรภาพอันอบอุ่นระหว่างแชมป์กับรองแชมป์ คือประเด็นที่หลายสื่อหยิบมาเอ่ยถึง
เว็บไซต์ LPGA Tour ระบุว่า ด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีสม่ำเสมอตลอด 4 วัน โดยเฉพาะ 2 รอบสุดท้ายที่ทำ 65 และ 66 โปรเมียวซึ่งได้โควต้าเข้าร่วมในลำดับสุดท้าย ปิดฉากการแข่งขันในตำแหน่งรองแชมป์ CME Group Tour Championship โดยสกอร์ 22 อันเดอร์พาร์ 266 ที่โปรเมียวทำได้นั้นเป็นสกอร์ต่ำสุดในการเล่นกอล์ฟอาชีพในทัวร์นาเมนต์ 72 หลุม และเป็นผลงานที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ โดยผลงานดีที่สุดรายการก่อนหน้านี้ ต้องย้อนไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลในศึก Hilton Grand Vacations Tournament of Champions ที่จบอันดับ 10 ร่วมเลยทีเดียว
ปีนี้ โปรเมียวลงแข่งขัน LPGA Tour รวม 26 รายการ ผ่านการตัดตัว 20 รายการ และติดท็อป 10 รวม 2 รายการ แม้จะไม่มีแชมป์ติดมือ แต่เงินรางวัลรวม 1,540,806 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 50 ล้านบาท) ที่ทำได้ในฤดูกาลนี้ ก็เป็นเงินรางวัลรวมต่อฤดูกาลมากที่สุดตั้งแต่เจ้าตัวร่วมทัวร์มา และคิดเป็นอันดับ 22 ของทัวร์
โปรเมียวกล่าวว่า รู้สึกพอใจมากๆ กับการเล่นของตัวเองตลอดฤดูกาลนี้ อาจจะมีจุดเล็กจุดน้อยที่อยากจะแก้ไขปรับปรุง และมีความผิดพลาดที่ได้เรียนรู้ รวมถึงแง่มุมเชิงบวกต่างๆ หลังจากนี้ยังมีการซ้อมหนักรออยู่ ส่วนตัวยังต้องการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน การได้ทำในสิ่งที่รักเป็นเรื่องสนุกมากๆ เมื่อมองย้อนกลับไปก็คิดว่านี่เป็นปีที่ยอดเยี่ยมมาก
โปรเมียวย้ำว่า หลังจากนี้ก็จะพยายามพัฒาฝีมือไปเรื่อยๆ ยกระดับการเล่นของตัวเองในทุกๆ ด้าน และหวังว่าจะรักษาโมเมนตัมจากรายการนี้ต่อเนื่องไปในปีหน้าจนปลดล็อกคว้าแชมป์ LPGA รายการที่ 3 ได้ จากที่เคยทำได้มาแล้ว 2 ครั้ง ในรายการ ISPS Handa World Invitational presented by Modest! Golf Management ปี 2021 และ Bank of Hope LPGA Match-Play presented by MGM Rewards ปี 2023
โปรเมียวกล่าวว่า หลังจากนี้จะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว หวังว่าจะได้ใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัวที่ไทยอย่างเต็มที่ อาจจะไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันในไทย เพราะโดยปกติเรามักไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านเกิดนัก ช่วงปิดฤดูกาลจึงเป็นช่วงเวลาที่ตั้งตารอเสมอ
ด้าน The Mirror US บอกว่า โปรเมียวพลาดแชมป์ CME Tour Championship และเงินรางวัลก้อนโต 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (130 ล้านบาท) แต่ถึงอย่างนั้น โปรเมียวก็มีแต่สิ่งดีๆ เมื่อกล่าวถึงความสำเร็จของโปรจีนจากใจ
สื่อหลายสำนักหยิบยกบรรยากาศการฉลองแชมป์ของโปรจีนว่า โปรเมียวคือคนแรกๆ ที่เข้าไปสาดน้ำแสดงความยินดีกับโปรจีนหลังเก็บพัตต์สุดท้ายบนกรีนหลุม 18 ขณะที่ The Mirror US บรรยายว่า โปรเมียวน้ำตารื้นด้วยความยินดีตอนที่กล่าวถึงโปรจีนว่า ในฐานะเพื่อน เป็นเรื่องดีมากๆ ที่ได้อยู่ตรงนั้นทั้งในสถานะของเพื่อนและกองเชียร์ ดีใจที่เห็นเธอทำได้ดี และน่ายินดีมากๆ ที่เราได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลานี้ และได้ฉลองด้วยกัน
โปรเมียวบอกด้วยว่า สิ่งที่โปรจีนทำนั้นเป็นเรื่องยอดเยี่ยม เป็นผลดีกับกีฬากอล์ฟ โดยเฉพาะในประเทศไทย เพราะเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมสำหรับนักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆ ที่พยายามจะก้าวเดินตาม
ด้านโปรจีนก็ไม่ต่างกัน โดยระบุว่า สนิทกับโปรเมียวมากๆ เพราะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเป็นนักกอล์ฟเยาวชน ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมๆ กัน ต่างฝ่ายต่างได้เห็นช่วงชีวิตการเล่นกอล์ฟของอีกคน ซึ่งตนก็เห็นโปรเมียวมาตลอด ได้รับรู้ว่าเธอผ่านอะไรมามากมายและมีความพยายามมากขนาดไหน โดยเฉพาะกับการเล่นกอล์ฟ
"จำได้ว่าล่าสุดตอนที่เราอยู่เกาหลี กำลังจะไปช้อปปิ้งกัน เธอบอกว่าตอนนี้ยังช้อปไม่ได้ ต้องพยายามโฟกัสที่การเล่นให้ดีก่อน แล้วจะได้ช้อปปิ้งได้ มาตอนนี้เธอคงพร้อมที่จะช้อปกับฉันแล้ว"
โปรจีนบอกด้วยว่า โปรเมียวเป็นคนใจดีมากๆ การอยู่ใกล้ๆ เธอก็ทำให้ตัวเองได้เรียนรู้ที่จะเป็นแบบนั้นไปด้วย รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้รู้จักเธอ ดีใจที่ได้เห็นเธอประสบความสำเร็จในวันนี้ และได้ร่วมฉลองความสำเร็จนี้ด้วยกัน
เรียกว่าเรื่องราวมิตรภาพและความสำเร็จของสองนักกอล์ฟสาวเพื่อนซี้คู่นี้ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอบอุ่นหัวใจส่งท้ายปีสำหรับวงการกอล์ฟหญิงโลกเลยทีเดียว.