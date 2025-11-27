ยูเอสจีเอเสนอชื่อ เควิน แฮมเมอร์ นั่งประธานคนใหม่

สมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา (USGA) เสนอชื่อ เควิน แฮมเมอร์ นักบริหารจากรัฐฟลอริดา เข้ารับตำแหน่งประธานคนใหม่ พร้อมเสนอชื่อ เบรนดา คอร์รี คีน และ ซูซี เวลีย์ เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อร่วมผลักดันวงการกอล์ฟให้ก้าวต่อไป
สำหรับการเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหาร จะมีขึ้นในการประชุมประจำปีของยูเอสจีเอ ที่นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2026 ซึ่ง เควิน แฮมเมอร์ ที่มีประสบการณ์ทำงานกับเมอร์ริลล์ ลินช์มานานกว่า 25 ปี ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของกลุ่ม Rubin, Hammer, Eaton & Conrad Wealth Management Group ซึ่งดูแลการลงทุนให้กับบุคคลทั่วไป ครอบครัว มูลนิธิ และนักกีฬามืออาชีพ จะได้รับเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาของยูเอสจีเอ ให้สมาชิกรับรองการเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมกอล์ฟสหรัฐอเมริกา แทน เฟรด เพอร์พาล ซึ่งรับตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2023
ไมค์ วาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยูเอสจีเอ เผยว่า “ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้จะได้ต้อนรับ เควิน แฮมเมอร์ ในฐานะประธานคนต่อไปของยูเอสจีเอ ความหลงใหลในกีฬากอล์ฟ ประสบการณ์ และความสัมพันธ์ที่เขามีกับทุกระดับของวงการกอล์ฟ รวมถึงความทุ่มเทต่อพันธกิจของเรา ทำให้เขาเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุด ในการนำคณะกรรมการบริหารของเราเดินหน้าสู่อนาคต เราจะร่วมกันผลักดันวงการกอล์ฟให้ก้าวต่อไป เสริมสร้างอนาคต และสร้างผลกระทบเชิงบวกของกีฬาให้ยิ่งใหญ่ขึ้น”
นอกจากนี้ เบรนดา คอร์รี คีน จากนอร์ทแคโรไลนา และ ซูซี เวลีย์ จากฟลอริดา ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของยูเอสจีเอ ซึ่งเป็นคณะอาสาสมัครจำนวน 15 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ดูแลยุทธศาสตร์ และกำกับดูแลด้านการเงินขององค์กร ขณะเดียวกัน เลสลี เฮนรี จากเท็กซัส, ไบรอัน ลูอิส จากมิชิแกน, ไมเคิล แม็คคาร์ธี จากแคลิฟอร์เนีย และ แอนดี นอร์ธ จากวิสคอนซิน ต่างได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ ต่อเป็นวาระที่สองอีกสามปี