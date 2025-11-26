ถ้าอาร์เจนติน่าไม่มี "เมสซี่" / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมีเพียง 2 ชาติเท่านั้นที่ป้องกันแชมป์ได้คือ อิตาลี ปี 1934 กับ 1938 และ บราซิล ปี 1958 กับ 1962 ถือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเรื่องยากมากที่ชาติไหนจะคว้าแชมป์ 2 สมัยติดต่อกัน
ที่สำคัญเลยทั้ง 2 ครั้งที่ อิตาลี กับ บราซิล ป้องกันแชมป์ได้เกิดขึ้นบนทวีปของตนเองคือ อิตาลี ปี 1938 ยุโรปที่ ฝรั่งเศส เป็นเจ้าภาพและ บราซิล ปี 1962 อเมริกาใต้ที่ ชิลี เป็นเจ้าภาพ
หมายความว่าถ้าปีหน้าในปี 2026 ถ้าหากว่า อาร์เจนติน่า ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จจะเป็นชาติแรกที่มาป้องกันแชมป์ที่อยู่ห่างจากบ้านเกิดหลายพันไมล์คือในทวีปอื่นหรือจะเรียกว่าเป็นซีกโลกอื่นเลยก็ว่าได้
อาร์เจนติน่า แชมป์โลกปี 2022 คว้าตั๋วไปเล่นรอบสุดท้ายปี 2026 ที่มีเจ้าภาพร่วม 3 ชาติคือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโก
อาร์เจนติน่า รอคอยนานถึง 36 ปีกว่าจะคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 3 ต่อจากปี 1978 และ 1986 โดยหลังจากความล้มเหลวที่จอดป้ายเพียงแค่รอบ 16 ทีมสุดท้ายในปี 2018 ก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการดัน ลิโอเนล สคาโลนี จากชุดยู 20 ขึ้นมาคุมชุดใหญ่แทน ฮอร์เก้ ซัมเปาลี
ก่อนหน้านี้ไม่มีใครคาดคิดว่า สคาโลนี จะทำ อาร์เจนติน่า ประสบความสำเร็จเช่นนี้ ซึ่งแน่นอนอาจถือเป็นเรื่องที่ดีก็ว่าได้ กุนซือวัย 47 ปีมาจากศูนย์ก็ว่าได้ไม่เคยคุมทีมชาติชุดใหญ่ไม่เคยคุมระดับสโมสร สมัยเป็นนักเตะเล่นตำแหน่งแบ็กขวาเคยค้าแข้งยุโรปกับทีมดัง อาทิ เดปอร์ติโว ลา คอรุนญ่า, เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด, ลาซิโอ และ อตาลันต้า
สคาโลนี ยุติช่วงเวลาอันยาวนานปราศจากแชมป์ของ อาร์เจนติน่า ด้วยการคว้าถ้วย โคปา อเมริกา เมื่อปี 2021 ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลระดับเมเจอร์ใบแรกนับตั้งแต่ปี 1993 ต่อด้วยปลายปี 2022 ที่ไปคว้าแชมป์โลกที่ กาตาร์
การมาของ สคาโลนี ยังช่วยให้ ลิโอเนล เมสซี่ ปลดล็อคคว้าแชมป์ระดับทีมชาติได้สำเร็จ หลังจากก่อนหน้านี้เคยผิดหวังซ้ำซากจนท้อเคยประกาศอำลา อาร์เจนติน่า มาแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนใจกลับมาอีกครั้ง
แชมป์โลกปี 2022 ช่วยให้ เมสซี่ คว้าแชมป์ทุกรายการไม่มีอะไรติดค้าง โดยทำได้ตอนอายุ 35 ปี ส่วนฟุตบอลโลกปีหน้าเขาจะอายุ 39 ปีตอนเดือนมิถุนายนพอดิบพอดี คำถามก็คือจะเล่นได้ในระดับไหน
เชื่อว่า สคาโลนี น่าจะคุยกับสต๊าฟฟ์ถึงการเตรียมแผนรับมือกรณีที่ไม่มี เมสซี่ ลงสนาม โดยย้อนไปในปี 2024 ที่ได้แชมป์ โคปา อเมริกา ด้วยการต่อเวลาชนะ โคลอมเบีย 1-0 แข้ง อินเตอร์ ไมอามี่ บาดเจ็บต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่ 66
ส่วนรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก 2026 โซนอเมริกาใต้ เตะทั้งหมด 18 นัด เมสซี่ ลงเล่นเป็นตัวจริง 10 นัดกับอีก 2 นัดเป็นตัวสำรอง ซึ่ง อาร์เจนติน่า ก็ได้แชมป์กลุ่มแบบสบายๆ ทิ้งห่างอันดับ 2 เอกวาดอร์ 9 แต้ม
ผลงานที่ดีที่สุดในรอบคัดเลือก อาร์เจนติน่า เปิดบ้านถล่ม บราซิล 4-1 เมสซี่ ก็ไม่ได้ลงสนาม กองหน้าที่พอฝากผีฝากไข้ได้ก็มี เลาตาโร มาร์ติเนซ กับ ฮูเลียน อัลวาเรซ
กระนั้นก็ตาม "ฟ้าขาว" ถือเป็นชาติที่มีนักเตะให้เลือกเพียบอยู่ที่ สคาโลนี แล้วว่าจะเลือกตัวปรับแผนการเล่นอย่างไรให้กลมกล่อมยามที่ไม่มี เมสซี่ นำทัพ อย่าง ฟรังโก มาสตานตัวโน วัย 18 ปีก็น่าสนใจ หรือจะเป็น อเลฮานโดร การ์นาโช ซึ่งก็ต้องเร่งฟอร์มกับ เชลซี เป็นการด่วน หากจะไปฟุตบอลโลก 2026 ช่วงกลางปีหน้า