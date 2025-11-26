"เอสที-วารีรยา" คว้าอันดับ 6 รอบคัดเลือกการแข่งขันสเกตบอร์ด เวิลด์คัพ ที่คิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

น้องเอสที วารีรยา สุขเกษม นักสเก็ตบอร์ดสาวจากประเทศไทย สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคว้าอันดับที่ 6 ในรอบคัดเลือกรายการ World Skateboarding Tour World Cup ที่คิตะคิวชู (Kitakyushu) ประเทศญี่ปุ่น ในการแข่งขัน Women's Open Qualifier รอบ 8 คนสุดท้ายจะมีขึ้นวันศุกร์นี้
สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีท 2 คน ได้แก่ “น้องเอสที” วารีรยา สุขเกษม และ “โค้ด” อัฐพล สำเภากลาง เข้าร่วมการแข่งขัน World Skateboarding Tour World Cup ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2068 ที่คิตะคิวชู (Kitakyushu) ประเทศญี่ปุ่น โดยวันนี้ น้องเอสที วารีรยา ลงแข่งขันรอบคัดเลือก ทำคะแนนรวม 43.25 คะแนน คว้าอันดับที่ 6 ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายจะมีขึ้นวันศุกร์นี้ โดยนักกีฬาที่ได้อันดับ 1 คือ Chenxi Cui จากจีน ด้วยคะแนนรวม 54.50 ส่วนฝ่ายชาย “โค้ด” อัฐพล สำเภากลาง จะลงแข่งขันรอบคัดเลือกในวันพรุ่งนี้