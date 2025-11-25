xs
รูดม่านพร้อมมอบรางวัลศึกขนไก่ “Kizuna Pattaya International Badminton Sawasdee Cup 2025”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการแข่งขัน “Kizuna Pattaya International Badminton Sawasdee Cup 2025” ซึ่งเป็นการจัดแข่งขันแบดมินตัน สมัครเล่นนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและใหญ่ที่สุดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับว่ามีจำนวนผู้ร่วมงานเยอะที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ในงานแฟนๆจะได้เห็นนักกีฬาแบดมินตันฝีมือดี ดีกรีทีมชาติจากทั่วทุกมุมโลกบินลัดฟ้ามาโชว์พลังตบกันไม่มียั้ง เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในรายการ “Sawasdee Cup 2025” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 320,000 บาท ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 จังหวัดชลบุรี

สำหรับพิธีปิดนี้ ได้จัดการแข่งขันคู่พิเศษ SUPER FINAL ซึ่งได้รับเกียรติจากแชมป์โลกชาวไทย “วิว-กุลวุฒิ วิทิตศานต์” เข้าร่วมการแข่งขันแบบคู่ผสมกับ Tse Ying Suet นักกีฬาอาชีพจากประเทศฮ่องกง แข่งขับกับ Tan Chun Man นักแบดมินตันคู่ผสมจากประเทศฮ่องกง แชมป์Badminton Asia Championships 2025 คู่กับ วากานะ ยากาฮาระ แชมป์โลกหญิงคู่2 สมัย 2018,2019 จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่วิวจะได้ลงทำการแข่งคู่ผสมกับนักกีฬาระดับแชมป์โลกจากญี่ปุ่นและฮ่องกง เพื่อให้แฟนแบดมินตันชาวไทยมาร่วมชมฝีมือ และร่วมเชียร์นักกีฬาไทยและนักกีฬาระดับโลกอย่างใกล้ชิด

สำหรับผลการแข่งขัน “Kizuna Pattaya International Badminton Sawasdee Cup 2025” ประเภท VIP Event ได้แก่ EFFENDY WIDJAJA+ADAY YUSUF จากประเทศอินโดนีเซีย และแชมป์ประเภท Pro Team ได้แก่ นักแบดมินตันของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย

แฟนๆสามารถติดตามรายละเอียดบน แฟนเพจ kizuna pattaya international badminton sawasdee cup 2025




