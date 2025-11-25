ฉลองแชมป์ NEXZTER BRIC Superbike ยกระดับนักบิดไทยก้าวสู่เวทีเอเชีย มอบ 4 ไวลด์การ์ด Asia Road Racing 2026

สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ปิดฉากฤดูกาลมอเตอร์สปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ศึก เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ 2025 ด้วยงานฉลองแชมป์ “CHAMPION DAY” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 พร้อมมอบสิทธิ์ “ไวลด์การ์ด” (Wild Card) ให้แก่แชมป์ประจำปีมากถึง 4 รุ่น เพื่อก้าวไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชีย เอเชีย โรด เรซซิ่ง 2026 โดยฤดูกาลนี้มีนักบิดคนดังมากมาย มาร่วมสร้างปรากฎการณ์ดึงแฟนเข้าชมทั้งในสนามและผ่านช่องทางถ่ายทอดสดล้นหลาม อย่าง "โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี" นักแสดงชื่อดัง ที่สามารถคว้าโพเดียมแรกในชีวิตในรายการแข่งขันรายการระดับชิงแชมป์ประเทศไทยได้สำเร็จ ด้วยฐานแฟนคลับมากกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ได้สร้างกระแสและปรากฎการณ์แฟนคลับกลุ่มใหม่ๆมาสู่มอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างมาก รวมทั้งการเพิ่มรุ่นการแข่งขันใหม่ทั้งเอ็นดูร้านซ์และซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างฮีโร่นักบิดสู่เวทีโลกอย่างแท้จริง
นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เปิดเผยถึงความสำเร็จอย่างท่วมท้นของการแข่งขัน เน็กซเตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ ฤดูกาล 2025 ว่า ในปีนี้มีการเพิ่มรุ่นการแข่งขันใหม่ คือ ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากนักแข่งเกินความคาดหมายอย่างมาก การจัดแข่งรุ่นดังกล่าวมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและกติกาให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มการแข่งขันระดับเอเชีย เพื่อให้นักแข่งไทยก้าวขึ้นสู่ Asia Road Racing ได้อย่างไร้รอยต่อ แม้ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายต่าง ๆ ตลอดทั้งปี รายการก็สามารถปิดฉากลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการลุ้นแชมป์ที่เร้าใจจนถึงสนามสุดท้าย รวมถึงการจัดรุ่นพิเศษ การแข่งขัน รุ่น ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี เอ็นดูรานซ์ 120 นาที เป็นครั้งแรกได้รับการตอบรับอย่างดี
ความสำเร็จนี้ ตอกย้ำศักยภาพนักแข่งไทย ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถต่อกรและเอาชนะนักแข่งระดับโลกได้ โดยเฉพาะในรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี เอสบี 1 โปร ที่มีนักแข่งดีกรีแชมป์โลกเอ็นดูร้านซ์จากยุโรปมาร่วมลงแข่งขัน แต่นักแข่งไทย ยังสามารถเข้าที่ 1และ 2 คว้าชัยชนะมาครองได้ ส่วนแผนงานในปี 2026 รุ่นหลักจะยังคงมีการชิงชัยตามปกติ โดยจะมีการทบทวนกติกาและการยุบรวมรุ่นให้เหมาะสม พร้อมยืนยันว่าการแข่งขันเอ็นดูร้านซ์ ซึ่งได้รับการตอบรับ-ความนิยมอย่างสูง จะยังคงถูกบรรจุไว้ในปฏิทินการแข่งขันอย่างแน่นอน โดยจะมีการประเมินรูปแบบการจัดงานต่อไปว่าจะจัดเป็นรายการแยก หรือรวมกับอีเว้นต์ใดหรือไม่
ด้าน นายยศวีร์ โกวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จำกัด (ผ้าเบรกเน็กซ์เตอร์) ในฐานะ Title Sponsor ปีแรก ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนรายการ BRIC Superbike ต่อเนื่องไป "ไม่ต่ำกว่า 2 ปี" นับจากนี้ เพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และผลักดันให้มอเตอร์สปอร์ตไทยเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนที่มีความฝันได้ก้าวสู่เวทีสำคัญในอาชีพนักแข่ง ตามแนวคิด "Anyone can be a Hero" นอกจากนี้ เน็กซ์เตอร์ ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบการทำงานและผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักแข่งและทีมงานในการสร้างผลงานให้ดีขึ้นในปีถัดไปอีกด้วย
ฤดูกาล 2025 ยังถือเป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ เมื่อ "โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี" นักแสดงชื่อดัง ได้เข้าร่วมชิงชัยและสามารถคว้าโพเดียมแรกในชีวิต มาครองได้สำเร็จ ในการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมของเขาได้นำพาฐานแฟนคลับจำนวนมหาศาลเข้าสู่สนามแข่ง โอม ภวัต ซึ่งมีแฟนคลับจากผลงานซีรีส์ทั่วโลก โดยมีผู้ติดตามในอินสตราแกรมมากกว่า 5 ล้านคน ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิด ทั้งเดินทางมาชมด้วยตัวเอง รอให้กำลังใจอย่างหนาแน่นบริเวณพิตของนักแข่งในช่วง Pit Walk และชมถ่ายทอดสดทุกช่องทางอย่างล้นหลาม ขณะที่โซเชียลมีเดียของแฟนคลับทั่วโลกต่างพร้อมใจกันลงผลแข่งและภาพบรรยากาศการแข่งขันไปพร้อมกัน ทำให้รายการนี้ได้รับความสนใจในระดับสากลและขยายฐานผู้ชมไปยังกลุ่มใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
การแข่งขันในปีนี้ยังคึกคักเป็นพิเศษด้วยการเข้าร่วมของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการ ทั้ง เบนซ์ เรซซิ่ง นักบิดคนดัง ที่ร่วมลงชิงชัยแบบเต็มฤดูกาลในรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี เอสบี2 และทำผลงานยอดเยี่ยมผงาดคว้าแชมป์ในสนาม 3 ไปครองได้สำเร็จ, สีสันของการลงแข่งของนักบิดดีกรีแชมป์เอ็นดูร้านซ์โลก “มาร์วิน ฟริตซ์” รวมถึง “โดโรธี เพ็ทโซลด์” นางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ แฟนสาวของ เอเลียส ดอเลาะ แห่งทีมฟุตบอล สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร่วมสร้างสีสัน เป็นผู้โบกธงตราหมากรุกในเรซตัดสินแชมป์ประจำปี ซึ่งการมีส่วนร่วมของบุคคลเหล่านี้ สร้างกระแสนิยมให้มอเตอร์สปอร์ตไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก
นักบิดที่สามารถคว้าแชมป์ประจำปีรุ่นใหญ่ที่สุดอย่าง ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี เอสบี 1 โปร และรับสิทธิ์ไวลด์การ์ดไปแข่งขัน เอเชีย โรด เรซซิ่ง 2026 ได้แก่ อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ นักบิดจอมเก๋าจาก อีสต์ เอ็นเจที เรซซิ่ง ทีม
ส่วนซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี เอสบี 1 ได้แก่ ออ ปิตะบุตร จาก คอร์ มอเตอร์สปอร์ต ไทยแลนด์, เอสบี 2 ได้แก่ ภัทรพงศ์ วัชรอยู่ จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส , เอสบี 3 ได้แก่ พงศ์พณิช เกตุบรรจง จาก ยามาฮ่า บลูครู ไรเดอร์สคลับ ยามาลูป ทีทีเอส เรซซิ่ง
ส่วนแชมป์ประจำปีในรุ่น ซูเปอร์ สต็อก 1,000 ซีซี เอสที 1 และได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดแข่งขันเอเชีย โรด เรซซิ่ง 2026 ได้แก่ นทีธาร ทองโคตร จาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส, รุ่นเอสที 2 ได้แก่ ปวรปรัชญ์ กิ่งจำปา จาก เน็กซเตอร์ ลิควิ โมลี ยามาฮ่า โมริเทค เอวีอาร์พี เรซซิ่ง, เอสที3 ได้แก่ ประวุฒิ สุขสากล จากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไป ไม่ได้สังกัดทีมแข่ง ไม่มีผู้สนับสนุน ลงแข่งขันระดับอาชีพครั้งแรก และสามารถคว้าแชมป์ประจำปีไปครองได้สำเร็จ
แชมป์ประจำปี ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เอสเอส1 โปร และได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดแข่งขันเอเชีย โรด เรซซิ่ง 2026 ได้แก่ ต่อศักดิ์ นวลสาย จาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส คว้าแชมป์ 3 ปีติดต่อกัน
รุ่น เอสเอส 1 ได้แก่ โกยุ นากาคาว่า จาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส เรซซิ่ง ทีม, เอสเอส2 ได้แก่ เอเดน ทาว นักแข่งม้ง สัญชาติอมเริกัน จากสาวิตา ทีม เอเชีย
แชมป์ประจำปี ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี เอสเอส1 โปร และได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดแข่งขันเอเชีย โรด เรซซิ่ง 2026 ได้แก่ ธุรกิจ บัวผา จาก ไฮสปีด เรซซิ่ง ทีม
รุ่น เอสเอส1 ได้แก่ ศักดิ์ชัย คงดวงดี จาก ไออาร์ซี ดีไอดี สมาร์ทสปอร์ต สนองไซเคิลเรซ, เอสเอส 2 ได้แก่ ธีรไนย ทับทิม จาก ยามาฮา สมาร์ทสปอร์ต ไออาร์ซ๊ ดี.ไอ.ดี. โมริน วิทย์ชลบุรี
แชมป์ประจำปี สปอร์ต โปรดักชั่น 400 ซีซี เอสพี ได้แก่ ทัสมาย คาเรียปป้า นักบิดอินเดียจาก เน็กซเตอร์ ลิควิ โมลี ยามาฮ่า โมริเทค เอวีอาร์พี เรซซิ่ง, แชมป์ประจำปี สปอร์ต โปรดักชั่น 400 ซีซี เอสพี จูเนียร์ ได้แก่ ณฐนนท์ ประสงค์กิจ จาก ลิควิ โมลี่ ไดน่าโวลท์ จอมไทย พิทโซน ทีม
ทั้งนี้ หนึ่งในแรงขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จของ ศึก เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ คือผู้สนับสนุนหลักอย่าง บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จำกัด (ผ้าเบรกเน็กซ์เตอร์) ในฐานะ Title Sponsor รวมถึงพาร์ตเนอร์สำคัญอย่าง น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง , บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท กีล่า สปอร์ต จำกัด, บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) "ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ ไออาร์ซี", หมวกกันน็อคเรียล, บริดจสโตน โมโต ไทยแลนด์, บริษัท ไดโดสิทธิผล จำกัด (ดี.ไอ.ดี), กล่องอีซียู เอเรเซอร์ : เดอะ ฮาร์ท ออฟ อะ เรซเซอร์, บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มวีทีวี ไทยแลนด์ จำกัด และ สมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (FMSCT)
สำหรับแฟนกีฬาความเร็วสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Chang Circuit Buriram