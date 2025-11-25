"พิสตันส์" ชนะ 13 เกมรวด ทาบ 2 ชุดแชมป์ NBA

ดีทรอยต์ พิสตันส์ เก็บชัย 13 เกมรวดทาบสถิติแฟรนไชส์ หลังเอาชนะ อินเดียนา เพเซอร์ส หวุดหวิด 122-117 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามเกนบริดจ์ ฟิลด์เฮาส์ วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย
พิสตันส์ ชนะติดต่อกันนานสุดเทียบเท่าชุดแชมป์ฤดูกาล 1989-90 และ 2003-04 เพียง 2 ซีซันนับตั้งแต่แพ้ 28 เกมรวด ทุบสถิติ NBA เฉพาะ 1 ฤดูกาล และทาบสถิติสูงสุดตลอดกาล กลายเป็นผู้นำสายตะวันออก สถิติชนะ 15 แพ้ 2
เกมนี้ เคด คันนิงแฮม การ์ดดราฟต์เบอร์ 1 ปี 2021 ส่อง 24 แต้ม 11 รีบาวน์ด และ เจเดน ไอวีย์ ลงเล่นเกมที่ 2 หลังกระดูกหน้าแข้งแตกเดือนมกราคม ช่วยอีก 12 แต้ม และ เจเลน ดูเรน เซ็นเตอร์ เสริมอีก 17 แต้ม 12 รีบาวน์ด และ คาริส เลอเวิร์ต ซัด 19 แต้ม
เพเซอร์ส ตามหลัง 18 แต้มช่วงต้นควอเตอร์ 4 แล้วตีตื้นใกล้สุดเหลือ 2 แต้ม โดย เบนเนดิคท์ มาธูริน พลาดลูกยิง 3 แต้ม เพื่อตีเสมอช่วง 11 วินาทีสุดท้าย
อินเดียนา ยังคงไม่มี ไทรีส ฮาลิเบิร์ต เจ็บเอ็นร้อยหวาย รอบชิงชนะเลิศ พบ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ เกม 7 ได้ ปาสคาล เซียแคม แบกทีม 24 แต้ม จาเรซ วอล์คเกอร์ กดอัก 21 แต้ม แต่ไม่ดีพอ สถิติหล่นเหลือ ชนะ 2 แพ้ 15
ผลคู่อื่นๆ
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส แพ้ โตรอนโต แร็พเตอร์ส 99-110
นิว ยอร์ก นิกส์ ชนะ บรูกลิน เน็ตส์ 113-100
ดัลลัส มาเวอริกส์ แพ้ ไมอามี ฮีต 102-106
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ ชนะ เมมฟิส กริซซ์ลีส์ 125-115
ปอร์ตแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส ชนะ มิลวอกี บัคส์ 115-103
ชิคาโก บูลล์ส แพ้ นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ 130-143
ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ชนะ ฟีนิกซ์ ซันส์ 114-92
ยูทาห์ แจซซ์ แพ้ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส 117-134
มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส ต่อเวลาแพ้ ซาคราเมนโต คิงส์ 112-117