จอมเตะไทยปิดฉาก 1 ทองแดงเทควันโดแบงค็อกฯ สหพันธ์ทาบไทยจัดชิงแชมป์โลก

สองดาวรุ่งไทยเจอของแข็งโป๊ก พลาดเหรียญเทควันโด แบงค็อก 2025 เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาลเลนจ์ วันสุดท้าย ณัฐกมล วาสนา พ่ายแชมป์โอลิมปิก 2024 จากเกาหลีใต้ ตกรอบ 8 คน รุ่น 57 กก.หญิง ส่วน ธนาธร แซ่โจ ต้านแชมป์โลก 2025 จากบราซิลไม่ไหว ตกรอบ 8 คน รุ่น 80 กก.ชาย สรุปไทยคว้ารวม 1 เหรียญทองแดง ธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมฯ เผยเทควันโดโลกชื่นชมไทยจัดเยี่ยม จีบเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลก และเวิลด์กรังด์ปรีซ์ ย้ำเป้าหมายต่อไปทัพจอมเตะไทย ต้องคว้าเจ้าทองซีเกมส์ 2025 ให้ได้
การแข่งขันเทควันโด “แบงค็อก 2025 เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาลเลนจ์“ กำหนดแข่งขัน 21-24 พ.ย.2568 ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก ล่าสุดเมื่อ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา แข่งขันเป็นวันสุดท้ายนักกีฬาไทยลงสนาม 8 คน โดยสามวันแรก จอมเตะไทยทำผลงานคว้ามาแล้ว 1 เหรียญทองแดง จาก “อิม” พัชรกัญน์ พูลเกิด รุ่น 49 กก.หญิง
รุ่น 57 กก.หญิง ไทยส่งแข่งขัน 4 คน โดยฝ่ายหญิง ”ขนมจีบ“ ณัฐกมล วาสนา ทำผลงานดีสุดเข้าถึงรอบ 8 คน รอบแรก 32 คน เจ้าตัวเค้นฟอร์มเก่งพลิกชนะ คิม เกยอน มือ 7 ของรายการ จากเกาหลีใต้ 2-1 ยก (15-13, 2-4, 9-8) จากนั้นรอบ 16 คน ทุบ มาโอะ นิชิดะ จากญี่ปุ่น 2-0 ยก (13-0, 12-0) ทว่ามาพ่าย คิม ยูจิน มือ 2 ของรายการ แชมป์โอลิมปิก 2024 และรองแชมป์โลก 2025 จากเกาหลีใต้ โดยยกแรกสูสี แต่ “ขนมจีบ” เสียจังหวะพลาดล้มช่วงปลายยก พ่ายหวุดหวิด 0-1 ก่อนมาพ่ายยกสองอีก 1-8 ทำให้แพ้ไป 0-2 (0-1, 1-8)
ด้านอีก 3 นักกีฬาไทย นัชชา โสตถิเศรษฐ์ พ่าย คิม ยูจิน มือ 2 ของรายการ 1-2 ยก (0-6, 12-12 (ชนะคะแนนดิบ, 0-10) ตกรอบ 32 คน เช่นกันกับ ณัฐณิชา สายเมือง ที่พ่าย ลู่ ซ๋งฉี มือ 3 ของรายการ จากจีน หวุดหวิด 1-2 ยก (0-3, 10-2, 1-3) ตกรอบ 32 คน ส่วน อรวัน รัศมีประภา พ่าย ฟาเดีย คีห์ฟาน จากจอร์แดน 0-2 ยก (2-3, 0-2) จอดป้ายรอบ 32 คนเช่นกัน
ด้านรุ่น 80 กก.ชาย ไทยส่ง 4 คน “แตงโม” ธนาธร แซ่โจ ทำผลงานดีสุด เข้าถึงรอบ 8 คน โดยรอบ 32 คน เอาชนะ ทากาโตะ กาโตะ เต็ง 9 ของรุ่น จากญี่ปุ่น 1-2 ยก (0-11, 14-12, 4-4 ชนะคะแนนดิบ) ก่อนที่รอบ 16 คน จะเอาชนะ ดาเนียล เกสเซดา บาเรรา จากสเปน 2-1 ยก (7-11, 12-7, 10-6) เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเจอของแข็ง เอ็นริเก้ มาร์เกวซ โรดริเกซ เฟอร์นานเดซ มือ 1 ของรายการ และแชมป์โลก 2025 ในรุ่นนี้ แมตช์นี้ ”แตงโม“ พยายามสู้สุดใจแต่ต้านทานไม่อยู่ พ่ายไป 0-2 ยก (1-8, 2-4) ตกรอบ 8 คน
ด้าน แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ ประเดิมรอบ 32 คน ชนะ ลี ยุนฮี จากเกาหลีใต้ 2-0 ยก (13-7, 15-11) แต่ในรอบ 16 คน มาพ่าย โซ กึนวู ดีกรีเหรียญทองแดงโลก 2025 จากเกาหลีใต้ 0-2 ยก (0-13, 1-13) ตกรอบอย่างน่าเสียดาย ขณะที่ ชายชล โช พ่าย จอร์แดน 1-2 ยก (3-1, 1-9, 6-6 พ่ายคะแนนดิบ) ตกรอบ 32 คน ด้าน ชญานิน กุลกุศล จอดป้ายรอบ 32 คนเช่นกัน หลังพ่าย ดาเนียล เกสเซดา บาเรรา จากสเปน 0-2 ยก (0-8, 1-4) สรุปหลังจบการชิงชัย 4 วัน ทีมจอมเตะไทยคว้ารวม 1 เหรียญทองแดง
ธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการจัดครั้งนี้สหพันธ์เทควันโดโลก โดยเฉพาะท่านประธานสหพันธ์เทควันโดโลก ดร.โช ชุงวอน ได้เดินทางมาชมการแข่งขันด้วย ได้เอ่ยให้ความชื่นชมไทยเป็นอย่างมากว่าจัดได้ดีมาก เทียบเท่ามาตรฐานโลก ซึ่งท่านก็อยากให้เราจัดอีกในแมตช์ชิงแชมป์โลก หรือ เวิลด์กรังด์ปรีซ์ ซึ่งทางสมาคมก็รับไปพิจารณาและอาจนำหารือกันกันภายในสมาคมต่อไป ซึ่งก็เป็นไปได้ว่า อาจได้เห็นการแข่งขันระดับโลกแบบนี้เกิดขึ้นอีกในไทย
“ต้องขอบคุณทาง ธอส. รวมไปถึง ปตท., สิงห์ คอเปอเรชั่น, หาดทิพย์, เมืองไทยประกันชีวิต รวมไปถึงสปอนเซอร์อื่นๆ ทั้งในไทยและที่มาจากสหพันธ์โลกเป็นอย่างมาก เพราะต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีพวกท่านเหล่านี้ การแข่งขันระดับโลกดีๆแบบนี้คงไม่เกิด และนักกีฬาดาวรุ่งของไทยหลายๆคนก็อาจไม่ได้มีโอกาสได้เจอกับยอดฝีมือระดับโลกในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกแบบนี้ ส่วนเป้าหมายต่อไปของไทย คงต้องโฟกัสไปที่ซีเกมส์ 2025 ซึ่งสมาคมยังมั่นใจจะคว้าเจ้าเหรียญทอง และเหรียญทองแรกของการแข่งขันซีเกมส์ ให้กับประเทศได้“
ด้าน วณิฐารัตน์ บุญศุภนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สานงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า ธอส.ยินดีและภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และผลักดันวงการเสมอมอ ซึ่งในโอลิมปิก 2024 ที่ผ่านมา จอมเตะไทยก็สร้างผลงานคว้าเหรียญทองได้ ถือเป็นความภูมิใจของคนไทยและธอส. ซึ่งธอส.พร้อมจะให้การสนับสนุนสมาคมต่อไป และอยากฝากแฟนๆกีฬาเชียร์นักกีฬาเทควันโดไทยในซีเกมส์และแมตช์นานาชาติทุกๆแมตช์ต่อไปด้วย