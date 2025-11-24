"อาฒยา" กวาดผู้เล่นแห่งปี-สกอร์ต่ำสุด ปิดฤดูกาล LPGA

สมาคมกอล์ฟอาชีพหญิง (The Ladies Professional Golf Association : LPGA) ประกาศ อาฒยา ฐิติกุล คว้าเพลเยอร์ ออฟ เดอะ เยียร์ กับ แวร์ โทรฟี ประจำฤดูกาล 2025 หลังจบการแข่งขัน ทัวร์ แชมเปียนชิป ที่สนามทิบูรอน กอล์ฟ คลับ รัฐฟลอริดา วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน
อีเวนท์สุดท้ายของปี 2025 รางวัลเพลเยอร์ ออฟ เดอะ เยียร์ ตกเป็นของ อาฒยา โดยคะแนนสะสมทิ้งห่าง มิยู ยามาชิตะ รุกกี้ ออฟ เดอะ เยียร์ 2025 ชาวญี่ปุ่น 16 แต้ม
ยามาชิตะ ต้องการแชมป์ทัวร์ แชมเปียนชิป เพื่อคว้ารางวัลที่ 2 ของฤดูกาล 2025 แต่บทสรุปจบเพียงอันดับ 36 ร่วม
อาฒยา วัย 22 ปี เป็นโปรชาวไทยคว้า เพลเยอร์ ออฟ เดอะ เยียร์ คนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลปี 1966 และคนแรกนับตั้งแต่ เอรียา จุฑานุกาล อดีตมือ 1 ของโลก ได้รับรางวัลเดียวกันสมัยที่ 2 เมื่อปี 2018 และยังเป็นผู้เล่นเหมารางวัล เพลเยอร์ ออฟ เดอะ เยียร์ กับ แวร์ โทรฟี ภายใน 1 ฤดูกาล นับตั้งแต่ ลิเดีย โค ปี 2022
ก่อนประชันวงสวิง ทัวร์ แชมเปียนชิป วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (20 พ.ย.) เหลือผู้เล่น 4 คน ชิงแวร์ โทรฟี ได้แก่ อาฒยา สกอร์เฉลี่ย 68.877, เนลลี คอร์ดา 69.582, ลี มินจี 69.671 และ ยามาชิตะ 69.802
โดย อาฒยา ซิวแวร์ โทรฟี ด้วยสถิติสกอร์เฉลี่ยต่ำสุดเฉพาะ 1 ฤดูกาล 68.681 ดีกว่า แอนนิกา โซเรนสตัม ตำนานชาวสวีเดน ทำไว้ 68.696 ปี 2002 และสมัยที่ 2 ต่อจากปี 2023 สกอร์เฉลี่ย 69.53 อีกทั้งยังเป็นเจ้าของรางวัลนี้ด้วยสกอร์เฉลี่ยต่ำกว่า 69 ต่อจาก โซเรนสตัม ปี 2002 และ โค ปี 2022
ตลอด 4 ซีซันระดับแอลพีจีเอ ทัวร์ อาฒยา กวาด 5 รางวัล ได้แก่ รุกกี้ ออฟ เดอะ เยียร์ 2022, แวร์ โทรฟี 2023 กับ 2025, ริสก์ รีวอร์ด ชาลเลนจ์ 2024 และ เพลเยอร์ ออฟ เดอะ เยียร์ 2025 บวก 7 แชมป์ รวมทัวร์ แชมเปียนชิป 2 สมัยติดต่อกัน (2024, 2025)