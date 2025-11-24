Think Curve - คิดไซด์โค้ง รีแบรนด์ ‘เรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซด์โค้ง’ มุ่งยกระดับคอนเทนต์กีฬาทุกระดับ

Think Curve รีแบรนด์ รุกบุกทุกคอนเทนต์กีฬาและสุขภาพ เน้นส่งเสริมนักกีฬาไทย พร้อมปรับตัวเองเป็น Sport & Health Media Solution
Think Curve - คิดไซด์โค้ง สื่อฟุตบอลไทยปรับตัวสู่การเป็นสื่อกีฬาและสุขภาพเต็มตัว โดยมุ่งเน้นยกระดับคอนเทนต์วงการกีฬาไทย และสุขภาพ เชื่อมโยงคนไทยกับนักกีฬาไทยให้เป็นเรื่องใกล้ตัว พร้อมเพิ่มเซอร์วิสการเป็น Sport & Health Media Solution ที่รับตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกระดับและความต้องการ โดยภารกิจแรกมุ่งเน้นสร้างคอนเทนต์ซีเกมส์ 2025 ให้อยู่ในใจคนไทย
นายกฤติกร ธนมหามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คิดไซด์โค้ง กล่าวว่า “นับตั้งแต่วันแรกของการคิดชื่อแบรนด์ คิดไซด์โค้ง เราตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไม่หยุดอยู่ที่การผลิตคอนเทนต์ฟุตบอล แต่คำว่า คิดไซด์โค้ง คือ การคิดนอกกรอบในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับโลกของกีฬา”
“ที่ผ่านมาเราใช้คอนเทนต์ฟุตบอลไทยในการสร้างตัวตน #บอลไทยยังไงก็คิดไซด์โค้ง แต่วันนี้เราพร้อมแล้ว ที่จะก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เพื่อที่จะเป็นสื่อที่ครอบคลุมทุกกีฬา ด้วยสโลแกน #เรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซด์โค้ง ซึ่งเราจะเกาะติดนักกีฬาไทยในการแข่งขันทุกระดับ
โดยยเนื้อหาเราต้องอยู่บนพื้นฐาน 4 ข้อ ด้วยแนวคิด RAFT ที่เหมือนการต่อแพประสานเพื่อความสุข ได้แก่ Relevant (ความเกี่ยวโยงกับสังคม), Access (การเข้าถึงแหล่งข่าวจริง), Fun (สนุก) และ Trustworthy (ความน่าเชื่อ) สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เราจะเริ่มต้นตั้งแต่การแข่งขันซีเกมส์ 2025 นี้ ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ”
นอกจากนี้ Think Curve - คิดไซด์โค้ง ยังแตกภารกิจตัวเองมากกว่าเป็นแค่สื่อกีฬา แต่รุกเป็น Sport & Health Media Solution ที่มีเซอร์วิสรองรับมากมายในการช่วยหาทางออกและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าไม่ว่าจะภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนตลาดต่างประเทศ ทั้งการเป็น Content Provider, Social Network Service, ตลอดจนการเป็น Media Planner และที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างสรรค์รูปแบบการแข่งขันกีฬาใหม่ ๆ ที่ผสมผสานความบันเทิงอย่างลงตัว
“ก่อนหน้านี้เราตระหนักดีถึงการใช้กีฬาในการส่งเสริม และพัฒนาสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการพัฒนาเยาวชน การส่งเสริมสุขภาพ และการขยายโอกาส หนึ่งใน Flagship Project ที่เราทำมาตลอด 3 ปี คือ Dream Stadium ที่เราร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับกรุงเทพมหานคร ในการเข้าไปทำสนามกีฬาตามชุมชนเสื่อมโทรมต่าง ๆ ให้สวยงาม และใช้งานได้จริงมากขึ้น พร้อมกับนำลายเส้นของกัปตันสึบาสะแบบถูกลิขสิทธิ์มาใช้งาน เป็นการนำ Pop-Culture มาผูกกับโลกกีฬาได้อย่างลงตัว โดยปีนี้ เรายังได้ร่วมมือกับศิลปินชาวไทยระดับโลกอย่าง Alex Face และผองเพื่อน นำโดย Dreamgraff มาสร้างสรรค์ลายเส้นสวย ๆ ลงบนสนาม ที่มี Multi-Purpose มากขึ้น โดยออกแบบให้ใช้ได้เป็นทั้งสนามฟุตบอล และสนามบาสเกตบอล”
“อย่างไรก็ตามในขวบปีที่ผ่านมา เราต่อยอดจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้ความคิดสร้างสรรค์อื่น ๆ เช่น Like Father, Like Son Golf Day 2025 ที่จัดขึ้นโดยนำเอาพ่อแม่ผู้ปกครองมาจับคู่กับลูกหลาน เพื่อร่วมก๊วนเดียวกันแข่งขันกับคู่พ่อแม่ลูกคู่อื่น ๆ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมงาน เราจึงมุ่งหน้าที่จะคิดรูปแบบจัดแข่งขันกีฬา ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในปี 2026 ในหลากหลายชนิดกีฬาไล่ตั้งแต่ฟุตบอล พูล พาเดล และเทนนิส”
“เราจะยกระดับวงการกีฬาไทยและสุขภาพ ไม่ได้เป็นผู้นำคอนเทนต์ฟุตบอลไทยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เป้าหมายเราคือ เราจะเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาและกิจกรรม ที่หลากหลาย ที่มีความเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมอย่างใกล้ชิด เพราะเราเชื่อในพลังของกีฬาและสุขภาพ ที่จะทำให้สังคมดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อจับกับนักกีฬาไทยที่มีความเป็นไอดอลของเด็ก ๆ ทั่วประเทศ” นายกฤติกร ธนมหามงคล กล่าวทิ้งท้าย