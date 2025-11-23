ยิมนาสติกตั้งประธานตัดสิน ประกาศจุดยืนยึดหลักความโปร่งใส

ความเคลื่อนไหวสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย อีกชนิดกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ล่าสุดสมาคมฯได้เชิญผู้ตัดสิน ที่สอบผ่านและขึ้นทะเบียน วาระรอบกติกาของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ ได้การรับรองจากสมาคมกีฬายิมนาสติกจากประเทศไทย ประชุมร่วมกัน พร้อมกับทำการเลือกตั้งประธานผู้ตัดสิน เพื่อกระจายหน้าที่ดูแลยิมนาสติกแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ตามนโยบายของ ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ โดยปัจจุบัน มร.โมรินาริ วาตานาเบ้ เป็นธาน ซ
ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี ได้รับความไว้วางใจ ให้นั่งตำแหน่งประธานผู้ตัดสินยิมนาสติกลีลา ส่วน น.ส.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ ประธานผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง, ผศ.ดร.ธิติพงษ์ สุขดี ประธานผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย และนายณัฐวุฒิ พิมพา ประธานผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติกแอโรบิก
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการบริหาร สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) เผยว่า ประธานผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติกทั้ง 4 ประเภท จะต้องเป็นผู้ตัดสินระดับสูงสุดของ FIG เท่านั้น และจะอยู่ในวาระบริหารงานตามรอบกติกา ของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2568-2571 มีหน้าที่กำกับดูแล และ อำนวยการตัดสินให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ ยุติธรรม เน้นความโปร่งใส และ เที่ยงธรรม พร้อมกันนี้ยังมีหน้าที่ ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านกติกากีฬายิมนาสติกให้เป็นที่แพร่หลายทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐาน และ สร้างประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิผลให้เกิดความสูงสุดแก่วงการกีฬายิมนาสติกไทย โดยปราศจากตัดสินที่เอนเอง หรือ เอื้อประโยชน์ให้กับคนหนึ่งคนใดอย่างเด็ดขาด และ หากนักกีฬา หรือ ผู้ฝึกสอนท่านใดเห็นว่า การตัดสินไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถนำผลการแข่งขันที่มองว่าเบี่ยงเบนจากความเป็นจริง นำเสนอต่อประธานผู้ตัดสินในแต่ละประเภทชนิดกีฬานั้นได้ทันที เพื่อร่วมกันแก้ไขให้โปร่งใส และ เกิดความยุติธรรมอย่างสูงสุด