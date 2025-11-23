“แก้มขวัญ” พ่ายตัวเต็งสเปนจอดเทควันโดแบงค็อกฯ ประธานสหพันธ์โลกวางใจตั้ง “บิ๊กเอ” นั่งเหรัญญิกอีกสมัย

“แก้มขวัญ” ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ จอมเตะดาวรุ่งสาวไทย ต้าน เซซิลเลีย กัสโตร บูร์กอส จอมเตะสาวสเปน ดีกรีเหรียญทองแดงโลก 2022 ไม่ไหว พ่ายไป 0-2 ยก ต้องยุติเส้นทางในรุ่น 67 กก.หญิง ศึกเทควันโด “แบงค็อก 2025 เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาลเลนจ์ เอาไว้ที่รอบ 32 คนด้านประธานสหพันธ์เทควันโดโลกให้เกียรติและไว้วางใจ ”บิ๊กเอ“ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดไทย นั่งตำแหน่งเหรัญญิกสหพันธ์โลกอีกสมัย
การแข่งขันเทควันโด “แบงค็อก 2025 เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาลเลนจ์“ กำหนดแข่งขัน 21-24 พ.ย.2568 ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก ล่าสุดเมื่อ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา แข่งขันเป็นวันที่สาม โดยสองวันแรก จอมเตะไทยทำผลงานคว้ามาแล้ว 1 เหรียญทองแดง จาก “อิม” พัชรกัญน์ พูลเกิด รุ่น 49 กก.หญิง
ในวันที่สาม นักกีฬาไทยมีคิวลงสนาม 1 คน ในรุ่น 67 กก.หญิง จาก “แก้มขวัญ” ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ วัย 21 ปี ดีกรีเหรียญทองแดง ม.โลก 2025 ประเภททีมหญิง ที่ลงดวลกับ เซซิลเลีย กัสโตร บูร์กอส มือ 13 ของรายการ และเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโลก 2022 จากสเปน ในรอบ 32 คน แมตช์นี้ ปิยะฉัตรฤทัย พยายามสู้เต็มที่ แต่ยังเป็นรองจอมเตะสเปนทั้งในเรื่องความเร็วและความแม่นยำ สุดท้ายพ่ายไป 0-2 ยก (2-9, 0-6)
หลังการแข่งขัน ปิยะฉัตรฤทัย เผยว่า แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ 2 ของตนเองในการแข่งขันนามทีมชาติ ก่อนหน้าไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2025 ที่จีน และได้เหรียญทองแดงประเภททีม ทัวร์นาเมนต์นี้ได้เจอนักกีฬาที่หลากหลายมากขึ้นกว่าในกีฬาม.โลก ส่วนตัวก็ตื่นเต้นที่มีโอกาสได้ลงแข่งขัน แมตช์นี้ยังมีปัญหาในเรื่องของสมาธิ ป้องกันตัวที่ไม่ดีเท่าที่ควร และยังออกอาวุธเป็นชุดไม่ดีเท่าไหร่ ส่วนเวทในรุ่น 67 กก. ก็ต้องยอมรับว่าตนยังตัวเล็กไป และยังแข็งแรงไม่มากพอ
“แมตช์ต่อไป หนูจะลงแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ค่ะ ก็จะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาปรับแก้ และทำให้ดีกว่าเดิม อย่างไรก็ตามซีเกมส์ครั้งนี้ ก็จะลงในรุ่น 67 กก.เหมือนเดิม คู่แข่งที่ได้เห็นในแมตช์นี้ ก็คือ ฟิลิปปินส์ มาแข่งด้วย ก็มองว่าเขาแข็งแรง และมีฝีมือมาก ซึ่งก็จะประมาทไม่ได้”
ด้าน ”บิ๊กเอ“ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในการแข่งขันรายการนี้ ตนได้พูดคุยกับ ดร.โช ชุง วอน ประธานสหพันธ์เทควันโดโลก ซึ่งเจ้าตัวได้ชื่นชมประเทศไทยและสมาคมในการจัดการแข่งขันศึกเวิลด์กรังด์ปรีซ์ของไทยเป็นอย่างมาก รวมถึงให้ความชื่นชมในด้านการบริหารจัดการอื่นๆ อาทิ โรงแรม อาหาร การเดินทาง พร้อมมองว่าประเทศไทยสามารถรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแมตช์นานาชาติ รวมถึงการแข่งขันรายการใหญ่ของสหพันธ์ได้อย่างสบายๆ
“ที่สำคัญ ประธานสหพันธ์เทควันโดโลก ยังได้กล่าวกับตนเองว่า ในฐานะประธานสหพันธ์เทควันโล ได้มอบตำแหน่งเหรัญญิกอีกสมัย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ประธานสหพันธ์ได้แต่งตั้งด้วยตัวเอง โดยที่ผ่านมาตำแหน่งต่างๆในสหพันธ์นั้น ต้องผ่านการโหวตคัดเลือกจากประเทศสมาชิกทั่วโลก แต่ในการประชุมสหพันธ์โลกล่าสุด ด้วยความที่ตนไม่อยากเดินทางหาเสียงไปทั่วโลก เพราะตนเองนั้นมีหน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากอยู่แล้ว จึงไม่ได้เสนอตัวอย่างเป็นทางการ แต่เมื่อประธานสหพันธ์โลกท่านให้เกียรติตนเอง ตนก็ยินดีรับตำแหน่งนี้ไว้“
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันจันทร์ 24 พ.ย.นี้ อีก 8 คน โดยรุ่น 57 กก.หญิง ส่งแข่งขัน 4 คน ประกอบด้วย นัชชา โสตถิเศรษฐ์, ณัฐณิชา สายเมือง, ณัฐกมล วาสนา และ อรวัน รัศมีประภา
ส่วนรุ่น 80 กก.ชาย 4 คน ประกอบด้วย ธนาธร แซ่โจ, ชายชล โช, ชญานิน กุลกุศล และ แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์