"ฮาร์เดน" สกอร์สูงสุดคลิปส์ 55 แต้ม "พอล" ส่งสัญญาณรีไทร์

แอลเอ คลิปเปอร์ส เอาชนะ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ ขาดลอย 131-116 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามสเปคตรัม เซ็นเตอร์ ขณะที่ คริส พอล การ์ดจ่ายตัวเก๋า ปล่อยคลิปวิดีโอทาง โซเชียล มีเดีย บอกเป็นนัยอาจรีไทร์หลังจบซีซัน
เจมส์ ฮาร์เดน การ์ดสิงห์มือซ้าย ส่อง 3 คะแนนเข้าเป้า 10 ลูก สกอร์ 55 แต้มสูงสุดแฟรนไชส์ และ อิวิกา ซูแบช บวกเพิ่ม 18 แต้ม 9 รีบาวน์ด 6 แอสซิสต์ หยุดสถิติ คลิปเปอร์ส (ชนะ 5 แพ้ 11) แพ้ 3 เกมรวด
ฮอร์เน็ตส์ ได้ คอน คนุปเปล การ์ดรุกกี้ แบกทีม 26 แต้ม และ แบรนดอน มิลเลอร์ กลับมาจากอาการเจ็บหัวไหล่พัก 13 เกม ซัด 21 แต้ม แต่ไม่รอดพ้นความปราชัย 5 เกมรวด สถิติหล่นเหลือ ชนะ 4 แพ้ 12
เกมนี้ ฮาร์เดน กด 27 แต้ม เฉพาะควอเตอร์แรก โดยยิง 3 คะแนนเข้าเป้า 5 ลูก ช่วย คลิปเปอร์ส นำห่าง 14 แต้มครึ่งแรก และเบรกความร้อนแรงช่วงต้นเกมของ ฮอร์เน็ตส์ ยิงเข้าเป้า 7 จาก 8 ลูกแรก
ฮอร์เน็ตส์ ตีตื้นเหลือ 72-74 ควอเตอร์ 3 แต่เกิดจุดเปลี่ยน ลาเมโล บอลล์ การ์ดจ่าย ถูกเปลี่ยนตัวออก หลังเสียฟาวล์บุคคลครั้งที่ 4
สถิติ 55 แต้ม เป็นสกอร์สูงสุดของ ฮาร์เดน อันดับ 11 ของอาชีพ โดยสกอร์สูงสุดอาชีพทำไว้ 61 แต้ม ขณะที่สถิติสกอร์สูงสุดเดิมของ คลิปเปอร์ส คือ 52 แต้มของ ชาร์ลส สมิธ กับ บ็อบ แม็คอาดู
ด้าน พอล เติบโตที่วินสตัน-ซาเล็ม และเล่นระดับมหาวิทยาลัยที่เวก ฟอเรสต์ จบเกมที่คาดว่าจะเป็นเกมสุดท้ายที่บ้านเกิดรัฐนอร์ธ แครอไลนา ด้วย 8 แอสซิสต์
ผลคู่อื่นๆ
นิว ยอร์ก นิกส์ แพ้ ออร์แลนโด แมจิก 121-133
แอตแลนตา ฮอว์กส ชนะ นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ 115-98
วอชิงตัน วิซาร์ดส แพ้ ชิคาโก บูลล์ส 120-121
ดีทรอยต์ พิสตันส์ ชนะ มิลวอกี บัคส์ 129-116
เมมฟิส กริซซ์ลีส์ ชนะ ดัลลัส มาเวอริกส์ 102-96
ซาคราเมนโต คิงส์ ชนะ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ 128-123
Back in NC!!! What a ride…Still so much left…GRATEFUL for this last one!! 🤞🏾 pic.twitter.com/1ZaJSqsWRD— Chris Paul (@CP3) November 22, 2025