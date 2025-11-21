ปทุมธานี เตรียมจัดแข่งเรือพายประจำปี 2568 เงินรางวัลเกือบ 2 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 บริเวณลาน ZPOTLIGTH ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นายสหรัฐ โพธิโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานแข่งขัน เรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า นับเป็นงานประเพณีสำคัญของ จังหวัดปทุมธานีที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาลในการเร่งรัดการกระตุ้น และฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
การจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีนี้เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก จังหวัดปทุมธานีมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นสายน้ำหลักของภาคกลาง ไหลผ่านกลางเมือง เชื่อมโยงระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอสามโคก พื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะพื้นที่รับน้ำมาอย่างยาวนาน ในอดีตแม่น้ำลำคลองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในด้านการคมนาคม การประกอบอาชีพ เกษตรกรรมรวมถึงเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและสร้างความบันเทิงในยามว่าง ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรม ประเพณีทางสายน้ำที่สืบทอดกันมา เช่น การเล่นเพลงเรือเพื่อเกี้ยวพาราสีและการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้พัฒนามาเป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่เป็นรูปแบบ และเป็นทางการในปัจจุบัน
การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือพื้นบ้าน(เรือพายม้า) ของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำลำคลองที่สืบทอดกันมายาวนานบนพื้นฐานความสามัคคี พร้อมเพรียง เป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกันของคนในชุมชนขณะเดียวกันเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีและประชาชน ชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันภาคภูมิใจอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป
พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ในครั้งนี้ เป็นการจัดต่อเนื่องปีที่ 4 และตลอด 4 ปีก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งราชการและเอกชนเป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ก็ถือได้ เป็นการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ที่ ผ่านมา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 6 ด้าน เช่นด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริม และ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ รักษาประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน และพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน มุ่งส่งเสริมด้านกีฬาต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่จุดหมายใหม่แห่งการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี
การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีในปีนี้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม เฉกเช่นทุกปี ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเทพปทุม มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ เรือ 30 ฝีพาย เรือ 40 ฝีพาย เรือ 55 ฝีพาย และเรือพายม้า 10 ฝีพาย ซึ่งเรือพายม้านั้นเป็นเรือพื้นบ้านที่หายากแล้วในปัจจุบัน แต่ต้องการจะอนุรักษ์ไว้โดยให้เป็นเรือที่เป็นสมาชิกอยู่ในชมรมเรือพายม้าพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานีและลงแข่งขั นรอบคัดเลือก ในวันที่ 4 ธ.ค. เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และ รอบชิงชนะเลิศวันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งรอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ททบ. 5 เอชดี เวลา 14.30 – 16.30 น.
เรือที่ชนะการแข่งขันในประเภท 30, 40 และ 55 ฝีพาย นอกจากนั้นยังมีเงินรางวัลให้กับเรือที่ชนะอันดับต่าง ๆ ทุกประเภทเป็นเงินรวม 1,915,000.-บาท
สำหรับเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้คัดกรองเอาเรือดีเรือดังมีชื่อเสียงทั่วประเทศอดีตดีกรีแชมป์ถ้วยพระราชทานหลายลำ ประเภท 55 ฝีพาย มี 8 ลำ เช่น เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง จากชลบุรี เรือขุนศึกรามัญ จากปทุมธานี เรือเทพหัสดินทร์นาวา ตชด.31 จากพิษณุโลกเรือเทพขุนอินทร์จากสิงห์บุรี เรือเทพรักษา จากบุรีรัมย์ เรือเจ้าแม่เพชรดารา จากนครสวรรค์ เรือประเภท 40 ฝีพาย มี 8 ลำ เช่น เรือเจ้าแม่ประดู่เงิน จากชลบุรี เรือว.วังหิน จากนครราชสีมา เรืออะพิมาวังเวียง จากสปป.ลาว เรือกระทิงแดงเพชรนาวา จ.เพชรบุรี เรือสิงห์ปทุม เรือเสน่ห์อัมพร เรือเทพวชิรวิทย์ ป.นำโชค จากปทุมธานีเรือประเภท 30 ฝีพาย มี 12 ลำ เช่น เรือหงษ์ทองคนสวยเมืองเพชร จากเพชรบุรี เรือแพเมืองฟ้า จากสปป.ลาว เรือเพชรบ้านโพธิ์ จากฉะเชิงเทรา เรือเรืองแสงภูพยักษ์ จากสุโขทัย เรือพรพระยาตาก จ.ชัยนาท เรือสาวคลองจินดา จากนครปฐม เรือพรประสิทธ์ิหลวงพ่อขาว จากพิจิตร เรือสิงห์รังสิต จากปทุมธานี และเรือพายม้า ซึ่งเป็นเรือท้องถิ่น มี 10 ฝีพาย จำนวน 12 ลำ
ขณะเดียวกัน ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2568 บริเวณลานจอดรถสวนเทพปทุม จะมีงานมหกรรม “ตลาดนัดบัวหลวง” ครั้งที่ 4 โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนกว่า 140 ร้านค้า ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ปรับรูปแบบการจัดงานโครงการฯ ประดับตกแต่งสถานที่ มหรสพ และพิธีการให้มีความเหมาะสม ตามสถานการณ์
บรรยากาศแห่งความอาลัยและสำนึกในมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้โดยการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและฉายพระราชกรณียกิจของพระองค์ ณ อาคารเรือนแพขาว บริเวณสวนเทพปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
นายสหรัฐ โพธิโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลมีนโยบายเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยว นำร่องในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เร่งสนองนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งมั่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั่วประเทศให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น
จังหวัดปทุมธานีถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การจัดกิจกรรมอย่างการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ในการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น ชุมชน และภาพรวมของประเทศ นับเป็นโอกาสอันดีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ โดยการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป
ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องจากอาชีพต่าง ๆ สามารถกระจายไปสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีที่กำหนดจัดการในวันที่ 3-5 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ณ สวนเทพปทุม นี้ ซึ่งทางเทศบาลนครรังสิต ยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังในทุกๆ ด้าน
เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนและชาวเรือที่เข้ามาร่วมกิจกรรมโครงการฯ ในจังหวัดปทุมธานี และมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
สุดท้ายนี้ กระผมคิดว่าการจัดงานแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2568 ที่กำหนดจัดการในวันที่ 3-5 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ณ สวนเทพปทุม จะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดปทุมธานีได้เป็นอย่างดีครับ