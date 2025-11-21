"อัลเลน" เสีย 8 แซ็ก 2 อินเทอร์เซ็ปต์ "บิลล์ส" พ่ายเท็กแซนส์

ทีมรับอันแข็งแกร่งของ ฮุสตัน เท็กแซนส์ แซ็ก จอช อัลเลน ควอเตอร์แบ็ก 8 ครั้ง และ คาเลน บูลล็อค เรียก 3 เทิร์นโอเวอร์ โดยอินเทอร์เซ็ปต์ที่ของผู้เล่น 2 ตอกฝาโลง บัฟฟาโล บิลล์ส สนิท 23-19 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "เธิร์สเดย์ ไนท์" ที่สนามเอ็นอาร์จี สเตเดียม วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย
อัลเลน โดนแซ็ค 2 ครั้งติดต่อกัน ในไดรฟ์การบุกตัดสินเกม ทำให้ บิลล์ส ต้องเล่นดาวน์ที่ 4 ต้องการ 27 หลา แต่ จอช พาลเมอร์ รับบอลขว้างสั้นๆ แล้วส่งต่อให้ คาลิล ชาเกียร์ วิ่งทำระยะต่อรวม 44 หลา
บัฟฟาโล (ชนะ 7 แพ้ 4) เสียโทษ false-start จึงต้องเล่นดาวน์ที่ 4 ต้องการ 6 หลา แต่ บูลล็อค อินเทอร์เซ็ปต์ อัลเลน ตรงเส้น 9 หลาแดนฮุสตัน เหลือ 24 วินาที
เดวิส มิลล์ส ควอเตอร์แบ็กสำรอง ลงเล่นแทน ซี.เจ. สเตราด์ สมองกระทบกระเทือน ขว้าง 153 หลา 2 ทัชดาวน์ ขยับสถิติ เท็กแซนส์ เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ครั้งแรกของซีซัน (ชนะ 6 แพ้ 5)
ด้าน อัลเลน ขว้างระยะ 253 หลา 1 ทัชดาวน์ แตกต่างกับเกมเจอ แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส สัปดาห์ที่แล้ว ทำไป 6 ทัชดาวน์ โดยถูกคุกคามตลอดเกม และสถิติเสีย 8 แซ็กถือว่ามากสุดตลอดอาชีพ
บูลล็อค ฟอร์ซ ฟัมเบิล หลัง ชาเกียร์ รับบอล เหลือเวลา 4 นาทีของควอเตอร์ 3 และ เจย์เลน รีด เก็บบอลแล้ววิ่งย้อน 8 หลา ถึงเส้น 22 แดนบัฟฟาโล ก่อน คา'อิมี แฟร์แบร์น เตะฟิลด์โกล 26 หลา หนีไปเป็น 23-16
ชาเกียร์ รับบอลสั้นๆ ทำระยะรวม 44 หลา แต่ไดรฟ์ของ บัฟฟาโล สะดุดนับจากนั้น จึงต้องส่ง แม็ตต์ เพรเตอร์ ลงมาเตะฟิลด์โกล 38 หลา ตีตื้น 19-23 เหลือ 6 นาทีสุดท้าย
เจมส์ คุก รันนิงแบ็ก วิ่ง 116 หลา 1 ทัชดาวน์ รวม 1,084 หลา เฉพาะซีซันนี้ สร้างสถิติผู้เล่นวิ่งอย่างน้อย 1,000 หลา 3 ซีซันติดต่อกันของแฟรนไชส์ ต่อจาก เธอร์แมน โธมัส (8) และ โอ.เจ. ซิมป์สัน (5)
คุก วิ่งทัชดาวน์ 45 หลา ส่งผลให้ บิลล์ส ขึ้นนำ 6-0 โดย เพรเตอร์ เตะเอ็กซ์ตรา พอยน์ต ไม่เข้า
เท็กแซนส์ เปลี่ยนดาวน์ที่ 1 สำเร็จ จากความพยายามครั้งที่ 6 เพื่อครองบอลต่อ แต่ทำได้เพียงฟิลด์โกล 24 หลา ไล่มาเป็น 3-6
บิลล์ส หนีไปเป็น 6 แต้ม หลังเตะอีก 1 ฟิลด์โกล ถัดมา ฮุสตัน แซงนำ 10-9 ด้วยเพลย์ คริสเตียน เคิร์ก รับทัชดาวน์ 2 หลา เหลือ 4 นาทีของครึ่งแรก
บูลล็อค อินเทอร์เซ็ปต์ครั้งแรก โดย อัลเลน ขว้างบอลแล้วถูกปัด วิ่งย้อน 44 หลาถึง เอนด์ โซน แต่ถูกริบคืนเนื่องจากเสียโทษบล็อกด้านหลัง ทำให้ ฮุสตัน ตั้งบอลบุกตรงเส้น 25 แดนบัฟฟาโล แล้วเตะฟิลด์โกลทิ้งห่าง 13-9
เรย์ เดวิส วิ่งย้อนคิกออฟ 97 หลาทัชดาวน์แก่ บัฟฟาโล แซงนำ 16-13 นับเป็นสกอร์จากวิ่งย้อนคิกออฟครั้งแรก นับตั้งแต่ นีไฮม์ ไฮน์ส วิ่งย้อนคิกออฟ 101 หลาทัชดาวน์ วันที่ 8 มกราคม 2023 และสกอร์จากวิ่งย้อนคิกออฟครั้งแรกนอกบ้าน ตั้งแต่ ซี.เจ.สปิลเลอร์ ทำไว้ 95 เยือน นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ วันที่ 26 กันยายน 2010
เท็กแซนส์ กลับขึ้นนำ หลัง เจย์เดน ฮิกกินส์ รับบอลทัชดาวน์ 8 หลา เหลือ 8 วินาทีของครึ่งแรก โดยเข้าสู่ระยะหวังผลทำสกอร์ด้วยเพลย์ เคิร์ก รับบอลแล้ววิ่งทำระยะรวม 33 หลา