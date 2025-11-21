“ปริญญ์” โชว์ฟอร์มตบเจ๋ง ปิงปองชิงแชมป์ประเทศ

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 13-23 พ.ย.68 ที่เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี เปิดชิงชัย 33 ประเภท ทั้งรุ่นเยาวชนตั้งแต่ 9 ปี ไปจนถึงรุ่นอาวุโส 70 ปีขึ้นไป
เมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา ไฮไลต์ในประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ 27 มีนักกีฬา 3 คนในกลุ่ม แข่งแบบพบกันหมดเพื่อนำแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบสองต่อไป โดยเกมแรกประจำกลุ่มเป็นการพบกันระหว่าง ปริญญ์ วงศ์ภักดี จากสโมสรกีฬาเซ็นทรัล ลงสนามพบ ณคม จรัชญานันท์ จากทีมปิงปอง ฟัน ออล ไทยแลนด์ โดยการดวลกันในเกมแรกเป็นทาง ณคม ที่บุกได้แม่นยำและหนักแน่นมากกว่า ตบทำคะแนนชนะไปก่อน 11-9
ทว่าหลังจากนั้น ปริญญ์ จากสังกัดเซ็นทรัลขยับฟอร์มขึ้นมาอย่างน่าประทับใจ ตีเสียยากและโฟร์แฮนด์ได้เก่งกาจจนสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาตบชนะสามเกมรวดอย่างสุดยอด 11-4, 11-7 และ 11-6 ปริญญ์ วงศ์ภักดี จากสโมสรกีฬาเซ็นทรัล เอาชนะ ณคม จรัชญานันท์ จากทีมปิงปอง ฟัน ออล ไทยแลนด์ 3-1 เกม ประเดิมชัยประจำกลุ่มที่ 27 เป็นที่เรียบร้อย
ขณะที่ผลคู่อื่นๆ ที่น่าสนใจประจำวัน ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม 2 เขาใหญ่ โปริสา (สปินนิ่ง สตาร์) ชนะ ณัฐภัทร พิทักราษฎร์ (ร.ร.ลาซาลกรุงเทพ) 3-0 เกม (11-5, 11-4, 11-7), กลุ่ม 11 ดังตฤณ จุงจิตร์ (เมืองทอง) ชนะ ปุญยธร วงศ์อินทร์ (ไทยรุ่ง) 3-0 เกม (11-8, 11-3, 11-9), กลุ่ม 19 ปุญญพัฒน์ เขมอัครเจตต์ (เมืองทอง) ชนะ รัญชน์ ลาสุนนท์ (เคยูเอส) 3-0 เกม (11-3, 13-11, 11-4),
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม 5 กฤตลดา ชมภูวิเศษ (เมืองทอง) ชนะ คอดีญะห์ เมรเทนส์ (เซ็นทรัล) 3-0 เกม (11-2, 11-2, 11-1), กลุ่ม 6 ณัชญาวีร์ สัตยาวุฒิพงศ์ (เซ็นทรัล) ชนะ เอเรเน พรเต็มล้น (ไอทีซี โกลบอล) 3-0 เกม (11-8, 11-5, 11-7), กลุ่ม 8 วิรินดา นิลเนียม (สปินนิ่ง สตาร์) ชนะ ณัฐสุดา โชติกานนท์ (สาธิตประสานมิตร) 3-0 เกม (11-8, 11-7, 11-4), กลุ่ม 14 สุภิญญา คุณไชยวงศ์ (เซ็นทรัล) ชนะ เดชินี อรชร (สาธิตประสานมิตร) 3-0 เกม (11-5, 11-3, 11-2)