"โรนัลโด้" นักกีฬาคนแรก รับกุญแจทองคำ ที่ระลึกเยือนทำเนียบขาว

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มอบกุญแจทองคำแก่ คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังโปรตุกีส เป็นที่ระลึกหลังเยือนทำเนียบขาว
ทรัมป์ ต้อนรับ โรนัลโด้ ผู้มาเยือน ในฐานะตัวแทนคนหนึ่งจาก ซาอุดิอาระเบีย นำโดยมกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน
โรนัลโด้ วัย 40 ปี ปรากฎตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรก นับตั้งแต่ถูกกล่าวหาว่า ข่มขืนครูชาวอเมริกันเมื่อปี 2017 ซึ่งจำเลยปฏิเสธเสียงแข็งมาตลอด
อยางไรก็ตาม ทรัมป์ ต้อนรับ อดีตนักเตะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ รีล มาดริด กับ จอร์จินา โรดริเกวซ คู่หมั้น อย่างอบอุ่น โดยพาชมสำนักงาน และมอบของทีระลึก
กุญแจทองคำดอกนี้เป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่และมีเพียงไม่กี่คนได้รับจาก ทรัมป์ ผู้ออกแบบด้วยตัวเอง แตกต่างจากอดีตประธานาธิบดีท่านอื่นๆ
โดย เจ้าของ บัลลง ดอร์ 5 สมัย ได้รับกุญแจทองคำคนแรกตั้งแต่ปี 2020 ต่อจากแขกคนอื่นๆ ได้แก่ อีลอน มัสก์, ทาโร อาโซะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล
โรนัลโด้ นักกีฬาคนแรกที่ได้รับของขวัญพิเศษ ถือกุญแจขณะเขาและ จอร์จินา ถ่ายรูปร่วมกับ ทรัมป์ ผู้นั่งอยู่ตรงโต๊ะทำงาน ก่อน "เดลี เมล" สื่อของอังกฤษ ได้รับการยืนยันว่า เป็นกุญแจเข้า "ไวท์ เฮาส์"