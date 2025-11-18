"สล็อต" เก้าอี้ร้อนอาการยังน่าห่วง / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ลิเวอร์พูล ของ อาร์เน สล็อต แพ้ 5 จาก 6 เกมล่าสุด พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ หล่นอันดับ 8 ของตาราง ด้วยผลต่างประตูได้น้อยกว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดย "แชมป์เก่า" ถูกจ่าฝูง อาร์เซนอล ทิ้งห่าง 8 แต้มเมื่อพ้นโปรแกรม 11 นัดเท่ากัน
สล็อต โค้ชชาวดัตช์ ได้รับเครดิตมหาศาล หลังคว้าแชมป์ลีกสูงสุด ตั้งแต่รับงานซีซันแรก ก่อนที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมา เฟนเวย์ สปอร์ตส กรุ๊ป (FSG) เจ้าของทีม จะอนุมัติเงินเสริมทัพมากถึง 426 ล้านปอนด์ (มากกว่า 18,000 ล้านบาท)
อย่าลืมว่า โชเซ มูรินโญ กับ เคลาดิโอ รานิเอรี เคยตกงานเพียงไม่กี่เดือน นับตั้งแต่ชูถ้วยแชมป์ แน่นอนหลายคนมองว่า ลิเวอร์พูล อาจยังไม่ถึงจุดนั้น แต่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ ขณะที่ปัญหานั้นมีหลายจุดเหลือเกินที่ต้องเร่งมือแก้ไขให้ทันเวลา
เริ่มจากแผงหลัง ลิเวอร์พูล จะรู้สึกเสียดายแค่ไหนที่ไม่เร่งรีบคว้า มาร์ค เกฮี กัปตันทีม คริสตัล พาเลศ ก่อนปิดตลาดซื้อ-ขายฤดูร้อน
ดูเหมือนว่า สล็อต ละเลยหัวใจสำคัญแนวรับ ขณะที่ลงทุนเกือบ 500 ล้านปอนด์ (มากกว่า 21,000 ล้านบาท) เสริมตำแหน่งอื่นๆ
อิบราฮิมา โคนาเต กองหลังชาวฝรั่งเศส เจอฝันร้ายเมื่อรับมือ เออร์ลิง ฮาแลนด์ และผองเพือน "เรือใบสีฟ้า" โดยความผิดพลาดของเขา นำไปสู่จุดโทษช่วงต้นเกม
เคราะห์ดี จอร์จี มามาร์ดาชวิลี นายทวารมือ 2 ป้องกันลูกจุดโทษ ช่วยให้ โคนาเต รอดเป็นแพะรับบาป
ต่อมา โคนาเต อยู่ต่ำกว่าเมื่อป้องกันลูกเปิดจากด้านข้างของ มาเธอุส นูเนส เป็นเหตุให้ ฮาแลนด์ โหม่งประตูขึ้นนำ 1-0
จริงอยู่ หัวหอกชาวนอร์เวย์ รูปร่างสูงใหญ่ แต่การทำประตูลักษณะนี้ดูง่ายเกินไป
ขณะที่ เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ก กัปตันทีม "หงส์แดง" บางครั้งยังออกอาการลนลานเช่นกัน และมันง่ายสำหรับลืมไปว่า ปัจจุบัน ฟาน ไดจ์ก อายุ 34 ปี และไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์คับขันได้ทุกครั้ง
ขณะที่ แมนฯซิตี เคยติดตามผลงาน ฟลอเรียน เวียร์ตซ มายาวนาน สมัยอยู่ ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซน แต่ "เดอะ ซิตีเซ็นส์" เลือกถอยดีกว่า อาจเพราะค่าตัวแพง หรืออาจเพราะนักเตะตัดสินใจย้ายมาถิ่นแอนฟิลด์เรียบร้อยแล้ว
ถึงกระนั้น กองกลางชาวเยอรมัน ยังไม่โดดเด่น นับตั้งแต่ย้ายมาพิสูจน์ฝีเท้า ที่เกาะอังกฤษ ค่าตัว 116.5 ล้านปอนด์ (มากกว่า 4,950 ล้านบาท) ไม่มีประตูหรือแอสซิสต์ เฉพาะพรีเมียร์ ลีก
เวียร์ตซ เพิ่งอายุ 22 ปี และอาจยกระดับฟอร์มได้แน่นอน แต่ ลิเวอร์พูล กำลังต้องการด่วน เนื่องจากสถานการณ์ห่างไกลป้องกันแชมป์ออกไปเรื่อยๆ
ช่วงนี้เบรกฟีฟ่าเดย์มีเวลาให้ ลิเวอร์พูล หายใจหายคอราว 10 กว่าวัน ก่อนที่จะกลับมาเตะ โดยโปรแกรมเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าเบาดังนั้นต้องเก็บให้หมดเพื่อเรียกคืนความมั่นใจ โดยในลีก 2 นัดจะเจอกับ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ และ เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด รวมถึง ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก พบกับ พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น