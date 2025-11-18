ดร.ก้องศักด เผยขยายสัญญาไทยจัด โมโตจีพี รอบใหม่ 5 ปี สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้ประเทศ 28,000 ล้านบาท

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยงบจัดศึกโมโตจีพี วงรอบใหม่ 5 ปี 3,997.86 ล้านบาท คณะรัฐมนตรี อนุมัติเพียงกรอบวงเงินเท่านั้น จะต้องยื่นขอในแต่ละปีอีกครั้ง ชี้เป็นงบด้านพัฒนากีฬาโดยตรง พร้อมประมาณการมูลค่าเศรษฐกิจ จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตลอด 5 ปี กว่า 28,000 ล้านบาท
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโตจีพี หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องไปอีก 5 ปี (พ.ศ.2570-2574) และดอร์น่าสปอร์ต เจ้าของลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันได้ประกาศยืนยันการต่อสัญญากับประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วว่า สำหรับตัวเลข 3,997.86 ล้านบาท ที่ ครม.ให้การอนุมัติ เป็นเพียงการอนุมัติด้วยกรอบวงเงินในการจัดการแข่งขันตลอด 5 ปีเท่านั้น ยังไม่ได้อนุมัติตัวเงิน ซึ่งการจะได้งบประมาณจะต้องดำเนินการยื่นขอในแต่ละปีอีกครั้ง และเป็นคนละส่วนกับงบประมาณด้านต่าง ๆ ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ใช้สำหรับการพัฒนากีฬาโดยตรง
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาข้อมูลนานนับปีก่อนการนำเสนอ ครม. เพื่อให้พิจารณาการต่อสัญญา โดยได้มีการประเมินผลในการจัดการแข่งขันที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร ซึ่งมีทั้งเรื่องของการลงทุน เรื่องรายได้ที่จะเกิดขึ้นและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยตลอดการจัดการแข่งขันโมโตจีพี 6 ครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2561-2568 (เว้นปี พ.ศ. 2563 และ 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ถึง 24,927 ล้านบาท เฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 4,000-5,000 ล้านบาท
“การที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโมโตจีพี ในวงรอบใหม่ออกไปอีก 5 ปีนั้น ได้มีการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอด 5 ปีเอาไว้กว่า 28,000 ล้านบาท อีกด้วย” ดร.ก้องศักด กล่าว
สำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโตจีพี เป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก มีผู้ติดตามการแข่งขันทั้งที่สนามแข่งและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่าง ๆ กว่า 800 ล้านคน จาก 207 ประเทศ ในส่วนของประเทศไทย ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นสนามที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมาก โดยมียอดผู้เข้าชมในสนามรวมทั้งหมดกว่า 1.23 ล้านคน