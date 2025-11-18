"คาวบอยส์" ไว้อาลัยผู้เล่นเสียชีวิต "เพรสคอตต์" ปา 4 ทัชดาวน์ถล่มเรดเดอร์ส

ดัลลัส คาวบอยส์ เอาชนะ ลาส เวกัส เรดเดอร์ส ขาดลอย 33-16 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่สนามอัลเลเจียนท์ สเตเดียม วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย
ดัลลัส จมอยู่กับความเศร้า 11 วัน นับตั้งแต่เสีย มาร์ชอว์น นีแลนด์ ดีเฟนซีฟ เอนด์ ก่อนคิกออฟเกม "มันเดย์ ไนท์"
นีแลนด์ วัย 24 ปี ถูกพบว่าเสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา คาดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ไบรอัน ช็อตเทนไฮเมอร์ เฮดโค้ช และผู้เล่น คาวบอยส์ สวมเสื้อรำลึกถึง นีแลนด์ และก้มหน้ายืนไว้อาลัย
"อเมริกา ทีม" ลงสนามเกมแรก นับตั้งแต่ นีแลนด์ เสียชีวิต โดย แด็ก เพรสคอตต์ ควอเตอร์แบ็ก ขว้าง 268 หลา 4 ทัชดาวน์
คาวบอยส์ (ชนะ 4 แพ้ 5 เสมอ 1) เล่นดีสุดของซีซัน รักษาความหวังเข้าเพลย์ออฟอันริบหรี่ โดยมีศึกหนักรออยู่เบื้อหน้า พบ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ แชมป์เก่า, แคนซัส ซิตี ชีฟส์ รองแชมป์เก่า และ ดีทรอยต์ ไลออนส์
ด้าน เรดเดอร์ส ยังคงย่ำแย่ภายใต้การคุมทีมปีแรกของ พีท แคร์โรลล์ ปราชัย 4 เกมติดต่อกัน และ 8 จาก 9 เกมล่าสุด สถิติหล่นเหลือ ชนะ 2 แพ้ 8